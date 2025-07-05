حرائق أحراج ضخمة تدفع السلطات السورية إلى إخلاء قرى في محافظة اللاذقية- (صور)

دمشق: تعمل فرق إغاثة سورية على إخلاء مناطق سكنية في محافظة اللاذقية بسبب حرائق أحراج ضخمة، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.

منذ أيام تجتاح حرائق مساحات كبيرة في سوريا، خصوصا في المنطقة الساحلية، فيما يواجه عناصر الإطفاء صعوبات في السيطرة عليها بسبب سرعة الرياح وشدة الجفاف.

وأفاد مدير مديرية الكوارث والطوارئ في محافظة اللاذقية عبد الكافي كيال وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الحرائق في منطقة قسطل معاف تمددت نحو قرى مأهولة، ما دفع فرق الإطفاء وعناصر الدفاع المدني لإخلائها.

وأصدر الدفاع المدني السوري المعروف بتسمية “الخوذ البيضاء” تحذيرا للسكان “من وصول انبعاثات الدخان المتصاعد إلى القسم الشمالي لجبال الساحل ومدينة حماة وريفها ومناطق جنوبي إدلب”.

وقال الدفاع المدني إن “فرقنا سجلت خسائر في حقول الأشجار المثمرة جراء الانتشار الكبير للحريق الحرجي بعدة مناطق من ريف اللاذقية”، داعيا السكان إلى “إبلاغ السلطات الأمنية عن الأشخاص الذين يتعمدون افتعال الحرائق في مناطق الأحراج”.

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح في منشور على منصة “إكس” أنه يتابع الوضع على الأرض حيث تواجه ظروف صعبة الفرق بسبب وعورة التضاريس وشدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة، مضيفا “نعد السوريين بأننا سنبذل كامل جهدنا في مواجهة هذه الحرائق ولن نخذلهم أبدا”.

أتابع على الأرض برفقة محافظ اللاذقية السيد محمد عثمان، جهود أبطال الدفاع المدني السوري وفرق الإطفاء، الذين يكافحون الحرائق في غابات قسطل معاف وزنزف وربيعة بريف اللاذقية، ظروف صعبة جداً تواجه الفرق بسبب وعورة التضاريس وشدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وضعنا في وزارة الطوارئ… pic.twitter.com/AYJFgyBICO — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) July 4, 2025

مع تزايد احتمال الجفاف وحرائق الغابات عالميا بسبب أنشطة بشرية، تشهد سوريا منذ سنوات موجات حر وتراجعا في منسوب الأمطار وحرائق أحراج ضخمة.

في حزيران/ يونيو أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وكالة فرانس برس بأن سوريا “لم تشهد ظروفا مناخية بهذا السوء منذ 60 عاما”، مشيرة إلى أن جفافا غير مسبوق سيجعل أكثر من 16 مليون شخص عرضة لانعدام الأمن الغذائي.

إلى ذلك تعاني البلاد تداعيات حرب استمرت أكثر من عقد مع مسار انتقالي مستمر من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطيح في كانون الأول/ ديسمبر إلى السلطات الجديدة.

وقال كيال “هناك جملة من التحديات تعوق عمليات الإخماد أبرزها: انتشار الألغام والمقذوفات غير المنفجرة في المنطقة، إلى جانب صعوبة الوصول إلى بؤر النيران، وسرعة الرياح التي ساهمت في انتقال الحرائق إلى أحراج جديدة”.

(أ ف ب)