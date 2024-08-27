حرائق البيت الصهيوني حيث النيران تأكل بعضها

بيني غانتس، زعيم حزب «الوحدة الوطنية» في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أطلق صفة «مُشعل الحرائق» على إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الائتلاف، تعليقاً على أحدث تصريحات الأخير بشأن عزمه على بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، وأضاف غانتس أنه لا يتوقع الكثير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأنه سمح للوزير المتطرف «بإسقاطنا إلى الهاوية مقابل الهدوء السياسي».

وبالطبع فإن غانتس يتناسى أن الحرائق تواصل الاشتعال في داخل البيت الصهيوني ذاته، قبل تصريحات بن غفير الاستفزازية حول المسجد الأقصى، وقبل زياراته الوقحة على رأس قطعان المستوطنين ونفر المتطرفين من أعضاء الكنيست، وخلال أداء صلوات السجود الملحمي اليهودية التي تحظر غالبية الحاخامات أداءها في باحات الأقصى. كما يتجاهل أن النيران لم تعد تنجم عن التراشق بالاتهامات بين هذا أو ذاك من الوزراء الإسرائيليين داخل الائتلاف الحاكم نفسه، أو من جانب المعارضة وفي مواجهة الناطقين باسمها، بل بلغت مواقع حظيت على الدوام بحرمة خاصة في الثقافة السياسية الصهيونية.

هذه على سبيل المثال حال مئات آلاف الشيكلات من التمويلات الحكومية لحزب بن غفير، التي يجري إنفاقها على إعلانات صحافية تهاجم رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) وتتهمه بالفشل يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وتنتظر منه الفشل في مفاوضات وقف إطلاق النار وإتمام صفقة التبادل. وأما السبب الحقيقي وراء الحملة ضد واحد من أهمّ الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال، فإنه رسالة مهنية بعث بها بار إلى نتنياهو حول أخطار سلوك بن غفير بصدد المسجد الأقصى.

ولأن طبيعة المنصب الذي يتولاه رئيس الـ»شين بيت» لا تسمح له بالرد علانية على بن غفير، ولا بنشر إعلانات مضادة دفاعاً عن النفس، فقد اشتكى إلى رئيس الحكومة، ولكنه تلقى رداً باهتاً على الشكوى، إذ اكتفى نتنياهو بتوجيه عتاب خجول لوزير الأمن القومي خلال اجتماع مجلس الوزراء، طالباً منه أن يتحلى بأصول الانتقاد.

المثال الآخر هو الخلاف الحالي بين بن غفير من جهة أولى، وغالي بهارافا ميارا مستشارة الحكومة الإسرائيلية من جهة مقابلة، حول قرار الأخيرة وقف ترقية ضابط الشرطة الإسرائيلية مئير سويسا إلى رئاسة الجهاز بسبب إدانته بجرم إلقاء قنابل صاعقة على متظاهرين مناهضين للحكومة والتسبب في جرح بعضهم. وكان رد وزير الأمن القومي هو المضيّ قدماً في الترقية، متحدياً المستشارة القانونية أن تلجأ إلى المحكمة العليا إذا شاءت إبطال الإجراء.

وبين حريق وحريق يظل نتنياهو، رجل المطافئ المنتظر بحكم رئاسة الحكومة، عاجزاً عن إبداء أبسط أشكال التدخل خشية تقويض ائتلافه الهش من جانب وزراء التطرف، الأمر الذي سوف يفضي به هو نفسه إلى القضاء ومواجهة اتهامات الفساد والرشوة وإساءة الأمانة.

ورغم أن النيران الصهيونية تجد ما تأكله في عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إلا أنها على نقيض المثل السائر باتت تأكل بعضها أيضاً، والقادم أدهى وأشنع.