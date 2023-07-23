حرائق الغابات تجتاح كالابريا في إيطاليا وصقلية تعاني انقطاع الكهرباء

روما: يكافح رجال الإطفاء حرائق ضارية في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا وتعاني جزيرة صقلية من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا خلال موجة حارة تثير فوضى في أنحاء أوروبا.

قالت وكالة الحماية المدنية في صقلية إن درجة الحرارة في بعض مناطق شرق الجزيرة ارتفعت إلى 47 درجة مئوية اليوم الأحد، أي قرب أعلى مستوى قياسي أوروبي بلغ 48.8 درجة مئوية قبل عامين.

وعانت بعض المناطق القريبة من مدينة كاتانيا في الشرق من انقطاع الكهرباء الذي عزاه مسؤولون إلى الحرارة.

وشبت النيران في غابات ونباتات في أجزاء مختلفة من كالابريا بعد ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي.

واستُدعيت فرق إطفاء إضافية من منطقتي كامبانيا ولاتسيو، وكذلك من مدينة ميسينا في صقلية.

وتضرب موجة حارة جنوب أوروبا خلال ذروة موسم السياحة الصيفي، متجاوزة الأرقام القياسية، بما في ذلك في روما، وجلبت تحذيرات بشأن زيادة مخاطر الوفيات.

وفي جزيرة رودس اليونانية، فر آلاف السائحين والسكان من حرائق الغابات، وجرى إجلاء العديد منهم على متن قوارب خاصة من الشواطئ حيث هددت النيران المنتجعات والقرى الساحلية.

وإيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا بتغير المناخ وتعرضت لفيضانات مميتة في مايو أيار.

(رويترز)