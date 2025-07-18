حرائق في العراق: دعوات لمحاسبة المقصرين وتحميل «منظومة الفساد» المسؤولية

بغداد ـ «القدس العربي»: سيطرت فرق الدفاع المدني العراقية، أمس الجمعة، على حريق أتى على مبنى تجاري مؤلّف من ثلاثة طوابق، شرقي العاصمة بغداد، بعد يوم واحد من حادثة حريق مدينة الكوت الذي خلّف نحو 100 ضحية بين قتيل ومصاب، فيما اعتبر مرصد حقوقي أن حوادث الحرائق في البلاد تحوّلت إلى ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الإنساني، مشدداً على أهمية نشر نتائج التحقيقات أمام الرأي العام ومنع التسويف أو التغطية على المقصرين.

مخالفةً لتعليمات السلامة

مديرية الدفاع المدني أفادت في بيان صحافي، بأن فرقها «تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل مبنى تجاري يتكون من ثلاثة طوابق، حيث يضم الطابق الأرضي محال تجارية، بينما يحتوي الطابقان العلويان على شقق للعمال»، مبينة أن «هذا المبنى يقع في منطقة الطالبية، وقد تم تغليفه بألواح (الإليكابوند) القابلة للاشتعال، مما يعد مخالفةً لتعليمات السلامة المعتمدة من قبل مديرية الدفاع المدني».

وأضافت: «تمت إحالة مخالفة البناية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً لقانون الدفاع المدني»، لافتة إلى أن «فرق الدفاع المدني قامت بالتدخل الفوري، حيث طوقت النيران وأجرت عمليات الاقتحام المباشر للدخول إلى وسط البناية، مما أفضى إلى السيطرة الكاملة على الحريق وإنهائه دون تسجيل أي إصابات بشرية، بالإضافة إلى تقليل الأضرار المادية الناتجة عن الحادث».

وبناءً على ذلك، طلب الدفاع المدني «فتح تحقيق من قبل مركز الشرطة المختص في المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق».

الحادث جاء بعد حريق مبنى «هايبر ماركت» في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، والذي خلّف 61 قتيلاً بينهم 43 تسلم أهاليهم شهادات الوفاة و18 مجهولو الهوية، و38 مصاباً بينهم 33 حالة اختناق وخمس حالات حروق، حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وصوّت مجلس محافظة واسط، على سحب يد مديري بلدية الكوت والسلامة المهنية لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بالحادثة.

وقال المجلس في بيان أصدره مساء أول أمس، إنه «عقد جلسته الطارئة المرقمة (53) برئاسة رئيس المجلس علي سليمون وبحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة تداعيات الحادث الأليم، والوقوف على أسبابه ومحاسبة المقصرين».

وأضاف، أنه «بعد المداولات المستفيضة، صوت المجلس على اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وتشكيل لجان مختصة في جميع الأقضية والنواحي لإجراء التحقق المدني على الدوائر والبنايات كافة، للتأكد من توفر شروط السلامة المهنية والوقاية، وسحب يد كل من مدير بلدية الكوت ومدير السلامة المهنية لحين انتهاء التحقيقات ومحاسبة الجهات المقصرة وفق القانون».

وأكد حرصه الشديد على «سلامة المواطنين، ومتابعته المستمرة لمجريات التحقيق، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلاً».

وكان محافظ واسط محمد جميل المياحي، قد أعلن أن مالك مركز التسوق الذي تعرض للحريق في الكوت لا يمتلك إجازة بناء واستثمار، وافتتحه قبل يومين دون موافقات.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، إن «المستثمر يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، إذ إنه لا يمتلك إجازة بناء واستثمار وحوّل المشروع من مطعم إلى (هايبر ماركت) دون موافقات قانونية، وافتتحه قبل يومين».

وأضاف، أن «نتائج التحقيق في حادثة حريق الكوت ستعلن خلال 7 أيام»، مؤكدًا، أن «جميع المحال والمطاعم المخالفة ستُغلق فورًا دون أي إنذار مسبق استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء بإغلاق المشاريع المخالفة فورا».

آخرها في مبنى تجاري في بغداد… ومطالبة بكشف نتائج التحقيقات

في الأثناء، وصف رئيس «المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان»، فاضل الغراوي، فاجعة حريق «هايبر ماركت» بأنها «كارثة إنسانية وجريمة قتل عمد». وأشار في بيان إلى أن «عدد الشهداء المعلن وصل إلى 69 شهيدًا، وما زالت فرق وزارة الصحة تُجري فحوصات الـ دي إن أي لعدد من الجثث المتفحمة التي لم يتم التعرف عليها بعد، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق. ولا تزال فرق الدفاع المدني ترفع الأنقاض وتبحث عن أي ضحايا آخرين تحتها».

ووفق الغراوي، فإن الفاجعة بدأت «منذ اللحظة التي مُنحت فيها موافقات البناء والإشغال من دون الالتزام بمتطلبات السلامة والأمان، وليس فقط من لحظة التماس الكهربائي»، معتبراً إن «الكارثة الأكبر تكمن في احتمال إنشاء البناية بدون أي موافقات من دون اتخاذ أي إجراءات من الجهات الرسمية».

وحمّل الغراوي «صاحب البناية وكافة الدوائر المعنية في المحافظة (التي منحت الموافقات أو تهاونت في المتابعة والمراقبة) المسؤولية الكاملة»، معتبراً إياهم «مشاركين في جريمة القتل من خلال الإهمال الجسيم».

وحذر من أن «حوادث الحريق في العراق تحولت إلى ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الإنساني»، مستعرضاً إحصائيات وصفها بـ«المقلقة» لعدد من حوادث الحريق، من بينها «أكثر من 31.000 حادث حريق في عام 2022»، و«أكثر من 34.500 حادث حريق في عام 2023»، و«أكثر من 21.000 حادث منذ بداية عام 2024 حتى تموز/يوليو الحالي».

وتتنوع أسباب هذه الحرائق، حسب الحقوقي العراقي، بين «التماس الكهربائي (60٪) والتخزين العشوائي للوقود والمواد القابلة للاشتعال (25٪) والإهمال البشري (10٪) وأسباب جنائية (5٪)».

وسلط الضوء على أبرز الحرائق الكبرى المسجلة خلال هذه الفترة، منها «حريق قاعة الأعراس في الحمدانية (نينوى 2023): أكثر من 120 شهيدًا و200 جريح، وحريق مستشفى الحسين في ذي قار (2021): أكثر من 92 شهيدًا، وحريق مركز عزل كورونا في مستشفى ابن الخطيب ببغداد (2021): 82 شهيدًا، وحريق (هايبر ماركت) الكوت: 69 شهيداً حتى الآن».

إهمال جسيم

وطالب، الادعاء العام بـ«تحريك الشكوى عن كل من صاحب البناية والجهات الفنية والإدارية في المحافظة التي ساهمت بجريمة القتل والإهمال الجسيم التي هزت العراق»، فيما ناشد الحكومة ومجلس النواب لـ«تشريع قانون خاص بمتطلبات السلامة العامة، يُلزم الجهات العامة والخاصة بمعايير محددة، ويُعاقب المخالفين بالسجن والغرامات المشددة، وتشكيل فريق وطني لرصد وتقييم إجراءات السلامة في الأبنية العامة والخاصة بكافة المحافظات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، ونشر نتائج التحقيقات أمام الرأي العام ومنع التسويف أو التغطية على المقصرين».

وتعليقاً على الحادثة، حمّل الحزب الشيوعي العراقي ما أسماها «منظومة المحاصصة والفساد»، بالضلوع خلف تكرار مشاهد الحرائق في البلاد.

وذكر في بيان صحافي، إنه «مرة أخرى يؤدي فساد منظومة المحاصصة لاحتراق عشرات المواطنين، في سوق تجاري في مدينة الكوت، جراء الخلل في مواصفات ومواد البناء، وغياب إجراءات السلامة، وتخلف خدمات الإنقاذ، وتدني الشعور بالمسؤولية، وذلك في ظل قدرة الفاسدين على دفع رشى للمتنفذين كي يغضوا الطرف عن جرائمهم ومخالفاتهم، دون أي اعتبار للأرواح التي تُزهق». ووفق البيان، فإن فاجعة الكوت «لا تعدّ الجريمة الأولى التي يسببها المتنفذون الفاسدون، فقد سبقتها، فاجعة الحريق في مستشفى اليرموك في بغداد (آب/أغسطس 2016) والتي راح ضحيتها 22 طفلاً خديجاً في قسم الولادة، وفاجعة غرق عبارة سياحية في نهر دجلة في مدينة الموصل (آذار/مارس 2019) والتي راح ضحيتها 96 مواطناً، كانوا يرومون التنزه في جزيرة أم الربيعين، وفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد (نيسان/ابريل 2021) والتي راح ضحيتها 82 مواطناً وإصابة 110 آخرين، وفاجعة حريق مستشفى الحسين للعزل الصحي في الناصريّة (تموز/يوليو 2021) والذي أدى لمقتل 92 وإصابة 110 مرضى، وفاجعة حريق قاعة أعراس قضاء الحمدانية في محافظة نينوى (أيلول/سبتمبر 2023) والتي أدت لمقتل 122 وإصابة 82 آخرين!».

ووفق الحزب فإنه «رغم كل هذه الفواجع، اقتصرت ردود أفعال السلطات على إعلان الحداد وتشكيل اللجان التحقيقية والإعراب عن الأسف وإطلاق الوعود بعدم تكرار ذلك، دون أن تصل أي لجنة تحقيقية الى نتائج ملموسة ويتم تحديد ومعاقبة الجناة، مع إن بعض الفواجع قد حدثت بفعل فاعل».

وفيما أعرب الحزب عن «بالغ حزنه تجاه الفاجعة الأخيرة، وتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين»، اعتبر الكارثة «نتاجاً مباشراً لتقاعس الجهات الرقابية والتنفيذية عن أداء واجباتها، في ظل منظومة حاكمة لا تعير حياة المواطنين اهتمامًا، وتعتمد الزبائنية والمحسوبية على حساب الكفاءة والمهنية».

وطالب بـ«إجراء مراجعة شاملة لأنظمة السلامة والعمل على تطبيقها بصرامة ودون استثناءات، ومحاسبة جميع المقصرين والمتورطين في هذه الفاجعة، مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وتعزيز قدرات الدولة في إدارة الكوارث والحد من تداعياتها، عبر خطط طوارئ فعّالة واستعدادات مسبقة».

وقدم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، شكره للدول والمنظمات العربية والدولية بعد تعازيها بفاجعة الكوت.

وقالت الخارجية في بيان: «يتقدّم حسين، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة، ووزراء الخارجية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والهيئات الإنسانية التي أعربت عن تضامنها وقدّمت تعازيها إلى حكومة وشعب جمهورية العراق، إثر الفاجعة الأليمة التي تمثّلت باندلاع حريق مأساوي في أحد المجمعات التجارية في مدينة الكوت في محافظة واسط، والذي أسفر للأسف الشديد عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المواطنين الأبرياء».

وأكدت وزارة الخارجية أن «هذه المواقف التضامنية تعبّر عن عمق العلاقات الإنسانية والروابط الأخوية والدبلوماسية التي تجمع العراق بمحيطه العربي والدولي»، مشيدة بـ«روح المسؤولية التي أبدتها هذه الجهات في مثل هذه اللحظات العصيبة».