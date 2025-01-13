حرائق لوس أنجلوس.. الأسباب والخسائر

لوس أنجلوس: لليوم السابع على التوالي، تواصل الحرائق التمدد على مساحات إضافية من مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية على المحيط الهادئ، غرب الولايات المتحدة.

وحتى صباح الإثنين، بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الحرائق 24 حالة وفاة، عدا عن إجلاء نحو 300 ألف آخرين، الذين تعرضت منشآتهم للحرق أو اقترب منها النيران، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

سبب توسع الحرائق

بدأت حرائق الغابات في لوس أنجلوس في أواخر 2023، وانتشرت بسرعة عبر مساحات شاسعة بالمدينة والمناطق المحيطة بها.

وبسبب الظروف الجافة ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية التي تجاوزت سرعتها 150 كلم في الساعة، أتت الحرائق على آلاف الدونمات في غضون أيام قليلة.

تحولت أحياء بأكملها إلى رماد، ودُمرت البنية التحتية الحيوية، وبحلول 12 يناير/ كانون الثاني 2025، أشارت التقارير إلى نزوح أكثر من 300 ألف من السكان، مع تأكيد 24 حالة وفاة.

وبينما عمل المستجيبون للطوارئ بلا كلل لاحتواء الحرائق، إلا أن حجم الكارثة طغى على الموارد المتاحة، على الرغم من تدخل طواقم الدفاع المدني التابعة لولايات مجاورة.

ووصفت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا (Cal Fire) الحرائق بأنها “عاصفة مثالية” من الظروف الجوية غير المواتية والنباتات شديدة الاشتعال.

وفي جميع أنحاء لوس أنجلوس، أُجبرت المدارس على الإغلاق بسبب الدخان الكثيف ونوعية الهواء الخطرة، وأغلقت منطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة، ثاني أكبر منطقة في البلاد، جميع المدارس بينما قام المسؤولون بتقييم الأضرار.

وأفادت وزارة التعليم في كاليفورنيا بإغلاق 335 مدرسة في خمس مقاطعات، بما في ذلك لوس أنجلوس وسان برناردينو وسان دييغو، بينما لا يزال الجدول الزمني لإعادة الفتح غير مؤكد.

دور تغير المناخ

أشار العلماء والمدافعون عن البيئة إلى تغير المناخ باعتباره عاملا رئيسيا يساهم في شدة وتواتر حرائق الغابات في كاليفورنيا، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأدت درجات الحرارة العالمية المرتفعة إلى إطالة فترات الجفاف وجفاف الغطاء النباتي، مما خلق الظروف المثالية لانتشار الحرائق بسرعة.

شركات التأمين

ووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ووكالة بلومبرغ، فإن شركات التأمين كانت على يقين بأن الظروف المحيطة بولاية كاليفورنيا، تنذر بخطر على الأصول الخاضعة للتأمين.

ومنذ عامين، يورد تقرير لبلومبرغ، أن 7 من أكبر 12 شركة تأمين أمريكية، قيدت وصول المؤمّنين في كاليفورنيا لتأمين أصولهم لديها، بسبب ارتفاع حدة المخاطر.

ونتيجة لذلك، أسست ولاية كاليفورنيا شركة FAIR للتأمين، وتضم مجموعة شركات تأمين عاملة، تبلغ محفظة أصولها الخاضعة للتأمين في الولاية، نحو 458 مليار دولار.

بينما لا تملك الشركة من السيولة النقدية إلا 700 مليون دولار، ما يجعل فرصة التعويض صعبة دون تدخل حكومي.

ونقل خبراء لصحيفة واشنطن بوست، السبت، أن كلفة الخسائر المباشرة وغير المباشرة للحرائق المندلعة تبلغ 150 مليار دولار.

بينما أعلنت شركة AccuWeather الأمريكية لخدمات التنبؤ بالطقس حول العالم، الخميس، أن التقديرات الأولية لكلفة الحرائق المندلعة في أجزاء واسعة من لوس أنجلوس تتراوح بين 52 – 57 مليار دولار.

وبحلول مساء السبت، أبلغت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا أن حرائق مقاطعات بالمدينة مثل باليساديس وإيتون وكينيث وهيرست أتت على حوالي 62 ميلا مربعا (160 كيلومترا مربعا)، وهي مساحة أكبر من سان فرانسيسكو.

وفي إحاطة نُشرت عبر الإنترنت مساء السبت، قال مايكل تراوم من مكتب خدمات الطوارئ في كاليفورنيا إن أوامر الإخلاء صدرت لـ250 ألف شخص في مقاطعة لوس أنجلوس.

وقال إن طواقم من كاليفورنيا وتسع ولايات أخرى هي جزء من الاستجابة المستمرة التي تشمل 1354 سيارة إطفاء و84 طائرة وأكثر من 14000 فرد، بما في ذلك رجال الإطفاء الذين وصلوا حديثًا من المكسيك.

ومع إعلان إدارة الإطفاء في كاليفورنيا عن احتواء حريق Palisades بنسبة 11 بالمئة وحريق Eaton بنسبة 15 بالمئة ليلة السبت، كان من المقرر أن يستمر القتال لإطفاء أجزاء كثر بحلول أمس الأحد.

وقال تراوم: “لا تزال الظروف الجوية حرجة ومن المتوقع أن تبدأ جولة أخرى من الرياح القوية اليوم الاثنين”.

(الأناضول)