حرائق لوس أنجليس تلقي بظلّها على مهرجان سندانس…وغزة حاضرة وثائقيا

لوس انجليس: يعرض عدد من النجوم من بينهم جنيفر لوبيز وبنديكت كامبرباتش أفلامهم اعتبارا من الخميس في مهرجان سندانس الذي يقام هذه السنة في ظل الحرائق التي لا تزال تجتاح لوس أنجليس، فيما يبرز وثائقي عن غزة يأتي بعد ايام من بدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع.

وتلقي هذه الحرائق التي خلّفت 27 قتيلا على الأقل بظلالها على إقبال هوليوود الكثيف المعتاد سنويا على جبال يوتا (غرب الولايات المتحدة) بهدف المشاركة في مهرجان السينما المستقلة المرموق هذا الذي شارك في تأسيسه النجم روبرت ريدفورد.

وحرص المنظّمون قبل اتخاذ قرارهم بالمضيّ في إقامة هذا الحدث السينمائي على استمزاج رأي عدد كبير من المخرجين، وبينهم من “خسروا منازلهم أو نزحوا”، على ما أفاد مدير المهرجان يوجين هيرنانديز.

ولاحظ في حديث لوكالة فرانس برس أن بعضهم هؤلاء “خرجوا من منازلهم (…) وهم يحملون أقراصهم الصلبة تحت أذرعهم” لحماية أفلامهم من النيران.

ورأى أن مهرجان سندانس ينبغي أن يكون هذه السنة “لحظة لمّ شمل” في هذا الظرف المأسوي.

ومن بين الأفلام الروائية الطويلة الثمانية والثمانين التي يتضمنها البرنامج، اكتسب “ريبيلدينغ” Rebuilding (أي “إعادة البناء”) بُعدا رمزيا خاصا نظرا لتقارب أحداثه مع حالات كثر في لوس أنجليس، إذ أن هذا الفيلم من بطولة جوش أوكونور (الذي برز خصوصا في مسلسل “ذي كراون” The Crown) يتناول قصة مربّي ماشية يفقد كل شيء بفعل حريق.

وقد وصفته مديرة البرمجة كيم يوتاني بأنه “فيلم مذهل، وارتأينا أن من المهم” كنموذج عن “روح القدرة على الاستمرار”، متوقعةً أن يكون عرضه لحظة “مؤثرة جدا”.

“قبلة” جنيفر لوبيز

وتواكب النجمة جنيفر لوبيز عرض فيلم “قبلة المرأة العنكبوت” Kiss of the Spider Woman الذي تتولى الدور الرئيسي فيه، وهو أول شريط تشارك فيه تحتضنه شاشات سندانس. وتولى بيل كوندون إخراج هذا الفيلم المقتبس من مسرحية غنائية عرضت في برودواي، استنادا إلى رواية أرجنتينية.

وتؤدي المغنية في الفيلم دور نجمة سينمائية، تسحر حياتها سجينين على طرفَي نقيض، لكنّ صداقة غير متوقعة نشأت بينهما وراء القضبان.

أما بنديكت كامبرباتش فيحضر لمواكبة عرض فيلم آخر مقتبس من رواية يجسّد الدور الرئيسي فيه هو “ذي ثينغ ويذ فيذرس” The Thing With Feathers، مبني على رواية تجريبية للكاتب ماكس بورتر عن رجل محزون لوفاة زوجته، يعيش مع ولديه الصغيرين.

ومن بين النجوم الآخرين المنتظَر حضورهم ايضا أوليفيا كولمان التي تتولى دور أم تأخذ ابنها المراهق غير ثنائي الهوية الجنسية لزيارة جده المثلي في “جيمبا” Jimpa.

ويشكل مغني الراب إيساب روكي A$AP Rocky ومقدّم البرامج التلفزيونية كونان أوبراين ثنائيا يتسم بالتنوع في فيلم “إف آي هاف ليغز، آيد كيك يو” If I Have Legs, I’d Kick You الغامض.

وستكون الممثلة آيو إيديبيري التي برزت في مسلسل “ذي بير” The Bear موجودة بمناسبة عرض فيلم “أوبوس” Opus التشويقي من إخراج جون مالكوفيتش، وتتناول قصته كاتبا شابا يحقق في اختفاء أحد نجوم البوب.

حضور بارز للسياسة…ولغزة

وللسياسة أيضا حضور بارز في سندانس، من خلال الأفلام الوثائقية التي يتضمنها برنامجه، علما أن الأعمال التسجيلية التي تُعرض على شاشات المهرجان تفوز في كثير من الأحيان بجائزة الأوسكار في هذه الفئة.

ويُتوقع أن تكون رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن حاضرة في بارك سيتي لمواكبة عرض “برايم مينيستر” الذي يتناول كواليس مرحلة وجودها في السلطة.

أما المخرج أندرو جاريكي فيأتي إلى المهرجان بمناسبة عرض الوثائقي “ذي ألاباما سولوشن” الذي يستكشف العنف والفساد في نظام السجون الأميركي.

وبعد أيام قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، يُعرض في ساندانس فيلم المخرجة الفلسطينية الأميركية شيرين دعيبس “اللي باقي منك” (العنوان الإنكليزي All That’s Left of You)، عن واقع سكان القطاع.

وقالت مديرة البرمجة كيم يوتاني إن هذا الوثائقي “مميز حقا”. وأضافت “لم أشاهد فيلما عن عائلة فلسطينية يروى بهذه الطريقة”.

(أ ف ب)