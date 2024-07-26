حرائق متعمدة تستهدف شبكة السكك الحديدية الفرنسية قبيل حفل افتتاح الأولمبياد

باريس: قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية “إس.إن.سي.إف”، اليوم الجمعة، إن هناك ما يصل إلى 800 ألف شخص تضرروا بسبب إلغاء رحلات القطارات إثر الهجوم على شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة.

وأفادت الشركة بأن التداعيات ستكون ملحوظة حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر قائد شرطة باريس، لوران نونيز، بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بمحطة “فرانس إنفو” الإذاعية، إنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية، حيث جرى “تركيز أفرادها في محطات باريس”.

وكان مجهولون شنوا قبل ساعات قليلة من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، هجمات تخريبية، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، على العديد من مرافق شبكة السكك الحديدية الفرنسية عالية السرعة.

وتم إلغاء العديد من قطارات يوروستار المتجهة إلى باريس وتحويل أخرى بسبب الهجمات التخريبية.

وقالت الشركة إن الإصلاحات جارية، مضيفة أن القيود قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

من ناحية أخرى، أكد وزير النقل الفرنسي باتريس فيرجريت أن خدمات السكك الحديدية في البلاد أصيبت بحالة من الاضطراب بعد سلسلة من الأعمال التخريبية المنسقة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فيرجريت قوله عبر منصة “إكس”: “استهدفت أعمال تخريبية منسقة عدة خطوط للقطارات فائقة السرعة (تي.جي.في) الليلة الماضية، وهو ما سوف يعيق حركة السكك الحديدية بشكل خطير حتى عطلة نهاية الأسبوع”.

أعمال تخريب منسقة

من جهته، وصف رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الهجمات التي استهدفت شبكة القطارات السريعة بالبلاد، بأنها “أعمال تخريب منسقة”.

وغرد أتال عبر منصة “إكس” أن آثار الهجوم على شبكة السكة الحديدية في يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ضخمة وحادة.

وأضاف: “تمت تعبئة خدمات الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون للعثور على الجناة في هذه الأعمال الإجرامية ومعاقبتهم”.

وأشار إلى أنه يفكر أيضا في جميع الفرنسيين الذين يستعدون لعطلاتهم: “أشاركهم الغضب وأقدر صبرهم وتفهمهم والروح المدنية التي يظهرونها”.

(د ب أ)