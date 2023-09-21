حراك مؤيد للرئيس التونسي يطالب بسحب الثقة من 5 نواب بشبهة فساد

تونس – “القدس العربي”:

دعا حراك مؤيد للرئيس التونسي إلى سحب الثقة من خمسة نواب تتعلق بهم شبهات فساد.

وقال أحمد العدوني، رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو/تموز إن الحراك قدم طلبات لسحب الوكالة (الثقة) من النواب المذكورين، مشيرا إلى أن البرلمان سينظر في هذا الأمر في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.

وقال في ندوة صحافية الخميس في العاصمة “عقدنا جلسة عمل مع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ووزيرة العدل ليلى جفال بخصوص النواب المعنيين بسحب الوكالة، والمكاتب المحلية للحراك مستعدة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الأمر، وفي مقدمتها جمع التوقيعات من الناخبين”.

ويمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في حال إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره في القيام بواجباته النّيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.

ولا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طوال المدة النّيابية.

وتُقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات، وفق الفصل ٣٩ من القانون الانتخابي الجديد.