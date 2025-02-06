حراك شعبي ورسمي أردني يسبق لقاء ترامب.. الملك يتوجه إلى لندن وحملة شعبية على الهواء لرفض تهجير الفلسطينيين- (تدوينة)

عمان- “القدس العربي”:

التحم القرار الرسمي والشعبي في الأردن مؤخرا، بشكل غير مسبوق، لمواجهة مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وتوجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة عمل، وذلك في إطار حراك واتصالات مكثفة أعقبت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاستيلاء على غزة، وقبيل لقاء يجمعه مع الأخير الثلاثاء المقبل.

ووفق بيان للديوان الملكي الأردني، فقد “غادر الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في زيارة عمل للعاصمة البريطانية لندن، تليها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تشمل مدينة بوسطن والعاصمة واشنطن”.

ولم يذكر البيان تفاصيل وبرنامج زيارته التي يرافقه فيها ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله.

وتأتي الزيارة بعد سلسلة اتصالات أجراها ملك الأردن مع عدد من الزعماء العرب، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أكد فيها على رفض تهجير الفلسطينيين وضرورة تثبيتهم على أرضهم.

في المقابل، دعت الحركة الإسلامية للمشاركة في مسيرة شعبية وسط العاصمة عمان بعنوان: “كلنا في الأردن ضد التهجير”، وذلك حماية للأردن من خطر التهجير والوطن البديل واسناداً للشعب الفلسطيني في وجه مخططات التهجير.

وإسنادا للموقف الرسمي الرافض للتهجير، والمتمثل بلاءات الملك الثلاثة “لا للتهجير، لا لتهويد القدس، لا للتوطين”، تعتزم شبكة الإعلام المجتمعي “راديو البلد، وموقع عمان نت الإخباري” إطلاق حملةً شعبية على الهواء مباشرة يوم الاثنين المقبل، وذلك بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للملك عبد الله للبيت الأبيض.

وبحسب مديرة “راديو البلد” عطاف الروضان، ستستضيف الحملة بموجة مفتوحة مجموعة من الشخصيات العامة في مجالات مختلفة للتأكيد على رفض التهجير، موضحة أن دعم الموقف الرسمي يعكس التزامنا بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، ويعزز من دور الإعلام المجتمعي في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية. كما دعت جميع المواطنين للمشاركة في هذه الحملة والتعبير عن رفضهم للسياسات التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه بإقامة دولة فلسطينية.

وكشف ترامب الثلاثاء عن مشروع يقضي بسيطرة بلاده على قطاع غزة المدمّر جراء 15 شهرا من الحرب الإسرائيلية، وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وقال إنه يريد أن يصبح القطاع الفلسطيني “ملكية أمريكية” لفترة طويلة.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروّج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.