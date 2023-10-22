حرب إبادة غزة… تفضح وحشية الصهاينة

أكدت في مقالي الأسبوع الماضي في “القدس العربي” “أمريكا وضياع بوصلتها في رمال الشرق الأوسط المتحركة” أن اصطفاف أمريكا مع إسرائيل يفقد السياسة الأمريكية بوصلتها تجاه قضايا وأزمات الشرق الأوسط، وهذا نهج الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ويعمق تراجع ثقة الحلفاء بأمريكا لتناقض مواقفها، وينسف خططها برؤية حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الذي صار شعارا بالياً، ينسفه بشكل ممنهج سلوك إسرائيل المتعمد بالقمع والقتل والحروب والتنكيل والتهجير القسري والعرقي وتوسع سرطان الاستيطان، دون أي ضغط وانتقاد أمريكي لسلوك إسرائيل المشين.

برغم تخفيض أهمية ومحورية الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي في الاستراتيجية الأمريكية-لمصلحة التصدي لصعود الصين وتحديات روسيا، تعود أزمات وحروب الشرق الأوسط لتجذب أمريكا للمنطقة. بزيادة عديد قواتها وأسطولها البحري ومعداتها لمواجهة التهديدات، لتغرق أمريكا مجدداً في رمال الشرق الأوسط المتحركة وتفضح تناقضات وضياع بوصلتها!

زاد في الأسبوع الماضي اصطفاف إدارة بايدن مع جرائم وعدوان الصهاينة وزيارة بايدن والتعهد بتقديم كل الدعم من مال وسلاح وحتى استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار يطالب بوقف القتال لإدخال المساعدات الطبية والدواء والغذاء للشعب الفلسطيني في غزة الذي يئن من القتل والاستهداف والدمار وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها بسلاح أمريكي الصنع، في عقاب جماعي وحرب إبادة غير مسبوقة، توثقه وسائط التواصل الاجتماعي وتغطية الفضائيات المستمرة على مدار الساعة- ما يجيش ويلهب مشاعر مئات الملايين حول العالم، ويجعل إسرائيل دولة منبوذة وإرهابية! يخرج المتظاهرون بغضب وحزن للتنديد بوحشية القتل والدمار والتهجير القسري واستهداف المنازل والأبراج، ووصل الأمر لاستهداف وتدمير المساجد وثالث أقدم كنيسة في العالم- وحتى المستشفيات والمدارس لم تسلم من الغارات الجوية.

يتابع العالم وحشية الاحتلال الصهيوني باستهداف مستشفى المعمداني التابعة للكنيسة المعمدانية في غزة ما أسفر عن استشهاد 500 شهيد في جريمة حرب مروعة هزت الضمير الإنساني- لكن لم تحرك ساكناً عند الصهاينة وداعميهم الذين تقاطروا لتل أبيب وعلى رأسهم بايدن وسوناك رئيس وزراء بريطانيا وفان ديرين من مفوضية الاتحاد الأوروبي، والكثير غيرهم قادمون ليعربوا عن تضامنهم مع القاتل! ما يؤكد اصطفاف الغرب مع الاحتلال وجرائمه ويعمق الشرخ بين الشمال الاستعماري والجنوب الرافض للهيمنة الغربية!

لم يعد من الممكن إحصاء قائمة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل على مدار الساعة خلال الأسبوعين الماضيين- والمستمرة بلا هوادة ورحمة.

يتابع العالم وحشية الاحتلال الصهيوني باستهداف مستشفى المعمداني التابعة للكنيسة المعمدانية في غزة ما أسفر عن استشهاد 500 شهيد في جريمة حرب مروعة هزت الضمير الإنساني

الحصار وقطع الماء والكهرباء والفيول المشغل لمولدات الكهرباء وخاصة للمستشفيات.

منع إدخال الغذاء والدواء والمواد الطبية المكدسة بشاحنات منذ أيام في معبر رفح على حدود مصر.

بعد أسبوعين هي حرب إبادة ممنهجة وجرائم حرب على مدار الساعة يشهدها ويتابعها العالم بعيون دامعة وقلوب متألمة- ضد مدنيين غزة- يحولها القصف الصهيوني بلا رحمة لمقبرة وبيت عزاء مفتوح-سيرسم مستقبل القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي-والمؤسف لم يقدم بايدن مبادرة وقف إطلاق نار إنساني، وكأنه يرغب بتدمير حماس وشعب غزة!، برغم وحشية جرائم الصهاينة بدعم الغرب المتحضر، يفضح الشعارات الزائفة عن حقوق الإنسان والحريات ودعم المستضعفين.!

لكن ستخلّد عملية طوفان الأقصى على يد كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة والرد الإسرائيلي الذي تجاوز الانتقام لرد الاعتبار على أكبر خسارة مني بها الاحتلال منذ حرب أكتوبر 1973 وإعلان حالة الحرب بعد الفشل الأمني والعسكري والاستخباراتي، فقدت إسرائيل بضربة واحدة 1400 قتيل بينهم 400 عسكري-وأسر أكثر من 200-وعرّت أكذوبة جيش الاحتلال الذي لا يقهر في أكبر خسارة بشرية ومعنوية.

وعرّت العملية فشل عقلية القلعة الصهيونية-وقدرات إسرائيل الأمنية والاستخباراتية والتنصت والتجسس-لينتقل نتنياهو إلى تدمير غزة بالكامل وتهجير سكانها إلى سيناء بشكل دائم (الرئيس السيسي يقترح تهجير سكان غزة إلى النقب مؤقتاً حتى تنتهي إسرائيل من تصفية المقاومة والفصائل الفلسطينية المقاتلة حتى نهاية عملية التصفية)، وإسقاط حكم حماس التي سيطرت على قطاع غزة منذ 2006- وفرضت إسرائيل منذ وقتها حصارا مطبقا تتحكم بالدخول والخروج. وشنت ست حروب- تحولت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى حرب سنوية. ووصل الأمر بوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ليفاخر بثقة مبالغ فيها “بعد القضاء على حماس في غزة سنفك ارتباطنا بغزة وننشئ نظاماً وسلطة أمنية جديدة”!!

برغم وعود الرئيس الأمريكي بايدن الذي زار إسرائيل لساعات معدودة الأربعاء الماضي. وأكد وقوفه مع جرائم الصهاينة ولم يكترث لمعاناة المدنيين الفلسطينيين في ازدواجية معايير مفضوحة-وفوقه تعهد بإرسال المزيد من السلاح والصواريخ والذخيرة-وطلب في خطاب له للشعب الأمريكي مساء الخميس الماضي تخصيص 14 مليار دولار مساعدات عسكرية وإنسانية لتكمل إسرائيل مهمة إبادة غزة!

وبكل صراحة وجرأة متناهية شرح بايدن للأمريكيين في خطاب متلفز نادر، العلاقة والربط بين التصدي لحرب بوتين على أوكرانيا في شهرها العشرين والتصدي لإرهاب حماس ضد إسرائيل، “تشكل حماس وبوتين تهديدات مختلفة، ولكنهما يشتركان بسعيهما لتدمير ديمقراطية جارتيهما. ومبرراً طلبه بتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا-مهم للأمن القومي الأمريكي وامتحان مهم لزعامة ودور أمريكا القيادي على المسرح الدولي في دعم الديمقراطيات، لأن دور أمريكا أن تبقي العالم متماسكاً! لذلك لا يجب التخلي وترك أوكرانيا وإسرائيل بمفردهما وغير مقبول السماح للإرهابيين كحماس وللطغاة مثل بوتين الانتصار ” متناسياً أن حماس وصلت إلى السلطة في غزة بانتخابات وصناديق الاقتراع وليس بانقلاب على ظهر دبابة!

سقطت أمريكا والغرب أخلاقياً بدعمهم جرائم حرب إسرائيل على غزة- بفضح تناقضهم وشعاراتهم الزائفة، وتزيد من كراهية الشعوب لهم، ولهذا ستكون الكلفة والفاتورة في المستقبل مرتفعة!