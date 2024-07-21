حرب السودان: ثلاثة مسارات مشجعة

المسار الأول في جنيف، حيث توصل وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام، رمضان لعمامره لاتفاق مع وفد قيادي من قوات الدعم السريع بشأن إيصال المساعدات الإنسانية الي المتضررين من الحرب في السودان وتعزيز حماية المدنيين.
ويشمل الاتفاق إقامة مراكز في كل من دارفور وكردفان، والخرطوم والجزيرة، على أن تلتزم قوات الدعم السريع بحماية القوافل والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية. كما يشمل الاتفاق فتح المعابر الحدودية لمرور المساعدات الإنسانية من تشاد عبر معبر أدرى، ومن جنوب السودان عبر معبر أم دخن وفور برنقا وأويل، إلى جانب العمل على تأسيس مركز للأمم المتحدة في زالنجي لتوزيع المساعدات بالتعاون مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، التابعة لـقوات الدعم السريع. وحتى لحظة كتابة هذا المقال، لا ندري نتائج المحادثات بين وفد الأمم المتحدة ووفد الحكومة السودانية، ونتمنى التوصل إلى اتفاق مماثل حتى يتم تأمين المساعدات الإنسانية للمتضررين ومواجهة خطر المجاعة والكارثة الصحية. محادثات جنيف تجري وفق منهج التفاوض غير المباشر مع طرفي الحرب في السودان، كل على حدة، عبر اقتراح آليات غير تقليدية تعتمد سيادة كل طرف في الأماكن المستهدفة. وهي آليات تعكس نوعا من أنواع التدخل الدولي الإنساني، والذي جرب من قبل في سوريا وأفغانستان وقبرص. وكنت في مقالي بتاريخ 24 يونيو/حزيران الماضي قد شددت على أن معالجة ملف الأزمة الإنسانية وضمان حماية المدنيين هو المدخل الصحيح، من وجهة نظري، لوقف الحرب في السودان، وأن هذا الملف لا يقبل التسييس ولا المساومة، وينبغي ألا تكون المساعدات الإنسانية رهينة لدى الأطراف المتحاربة تستخدمها ككروت ضغط وسلاح في معركتها.
وتقدمت في ذات المقال بعدد من المقترحات منها ضرورة أن تتفق الجهات الدولية والإقليمية المعنية على أساليب جديدة، خارج الصندوق، أكثر فعالية في تلبية احتياجات الناس، بما في ذلك ابتداع طرق جديدة للتسليم عبر الحدود، والتفتيش المشترك للمساعدات من قبل أطراف النزاع والداعمين الدوليين، ودعم أنشطة غرف الطوارئ، واستخدام التحويلات النقدية الإلكترونية، وغير ذلك من الطرائق. وتحديدا، اقترحت أن تعقد قيادات رفيعة المستوى وذات خبرة من المجتمع الدولي والإقليمي جلسات تفاوض مع قيادات عليا متنفذة في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كل على حدة والاتفاق بشكل ثنائي مع كل طرف بشأن خلق الممرات الآمنة وتوصيل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، وذلك على أساس الاعتراف بحق كل طرف في السيطرة واشتراط موافقته على ممرات توصيل المساعدات. وقلت إن جوهر هذا الاقتراح يتمثل في التفاوض على أعلى مستوى؛ ولا يشترط اتفاق مشترك بين الطرفين المتحاربين؛ مع كفالة حق السيطرة؛ والأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب السابقة في توصيل المعونات الإنسانية.
معالجة ملف الأزمة الإنسانية وضمان حماية المدنيين هو المدخل الصحيح لوقف الحرب في السودان
المسار المشجع الثاني يتمثل في المحادثة الهاتفية بين الفريق البرهان والشيخ محمد بن زايد، وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، وتأتي في خضم الاتهامات الموجه من السودان إلى الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، والتي وصلت حد تقديم السودان شكوى ضد الإمارات في مجلس الأمن. لن أخوض مع الخائضين في التكهن بتفاصيل ما دار في المحادثة، وأعتقد أن هذا ليس مهما في هذه المرحلة بقدر ما أن المهم هو فعل الاتصال الهاتفي نفسه. فليس من المتوقع أن تكون المحادثة الهاتفية قد تعمقت في التفاصيل أو اقتربت من التوافق على محطات رئيسية، ولكنها بالتأكيد، وبغض النظر عن محتواها، ترسل إشارات إيجابية ومشجعة، ولكن بالطبع ليست حاسمة، بالنسبة لقضية وقف الحرب في السودان. وفي ذات السياق تأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لبورتسودان.
المسار الثالث الذي يرسل إشارات مشجعة، يتمثل في حوارات القوى المدنية والسياسية السودانية في مؤتمر القاهرة وفي مؤتمر أديس أبابا، رغم سلبيات وقصور التحضير بالنسبة لمؤتمر أديس أبابا والتي أدت إلى مقاطعته من قبل قوى مدنية وسياسية مؤثرة، ورغم اعتراضات بعض القوى على البيان الختامي لمؤتمر القاهرة. فالتطورات الأخيرة في المؤتمرين، وما سبقهما من لقاءات مشتركة ضمت الأطراف والكتل المدنية والسياسية في العديد من الورش والسمنارات، تنبئ في إمكانية الاقتراب من انتظام هذه القوى في حوارات جادة للتوافق حول رؤية لإنهاء الحرب وإستعادة المسار المدني الديمقراطي.
تقريبا، كل لقاءات القوى المدنية والسياسية المشار إليها هنا، أكدت على المبادئ العامة حول وقف الحرب عبر التفاوض، وعلى أولوية مخاطبة الأزمة الإنسانية، وعلى الحفاظ على وحدة السودان، وعلى عملية سياسية تؤسس لفترة إنتقال تأسيسية، وفي مؤتمر القاهرة تم التوافق على لجنة للمتابعة والتحضير السياسي والذهني والتنظيمي للقاءات تالية مكملة. وبالنظر إلى الإشارتين الأولى والثانية أعلاه، وبإعتبار ما ظللنا نكرره كثيرا من أن الطرفين المتقاتلين قد يتفقان على وقف إطلاق النار والقتال، ولكن ليس باستطاعتهما وحدهما وقف الحرب أو تقرير مستقبل السودان، فإن حوارات القوى المدنية والسياسية السودانية تكتسب أهمية قصوى، ونحتاج أن نزيد من وتيرة تسارع عجلتها، لأن المسؤولية الأكبر والرئيسية في إنهاء الحرب تقع على عاتق هذه القوى، لأنها هي المناط بها تصميم وقيادة العملية السياسية التي بدونها لن تضع الحرب أوزارها.
وجوهر العملية السياسية يبدأ بصياغة الرؤية لوقف الحرب، والتي في قمة أولوياتها مخاطبة المأساة الإنسانية الراهنة والمتفاقمة في البلاد، بالإضافة إلى الإجابة على العديد من الأسئلة الجوهرية الأخرى كأسئلة مستقبل القيادات العسكرية ومستقبل الدعم السريع والمجموعات المسلحة الأخرى، وأسئلة العدالة والمساءلة والمحاسبة بالنسبة لجريمة اندلاع الحرب وما صاحبها وما سبقها من انتهاكات، وكذلك أسئلة إرساء ملامح فترة انتقال بقيادة مدنية تخاطب جذور الأزمة السودانية والأسباب الجوهرية لاندلاع الصراعات والحروب في البلاد، ومنها هذه الحرب المدمرة، وتعيد بناء الدولة السودانية وفق مشروع وطني متوافق عليه.
كاتب سوداني
بدون تشخيص صحيح يا (د الشفيع خضر سعيد)، هل يمكن معرفة أي تقييم، إيجابي أو سلبي، صحيح، أم لا؟!.
لأن السؤال بالنسبة لي ما الفرق، بين سبب إنقلاب (السودان)، عن سبب إنقلاب (مصر)، عن سبب إنقلاب (تونس)، التي أدّت إلى (فساد الإقتصاد)؟!
كما تفهم من دلالة عنوان (حرب السودان: ثلاثة مسارات مشجعة) https://www.alquds.co.uk/?p=3374339
فمثلاً، هل من الناحية اللغوية، هل هناك فرق بين لفظ الجلالة (الله) في لغة القرآن وإسلام الشهادتين وبين لفظ (رب) أو لفظ (إله)، في قاموس أي لغة إنسانية، أم لا يوجد فرق؟!
لأن لدي مشكلة، مع قبول تدوين تسمية (الشفيع)، في سجلات أي دولة إسلامية/عربية، في فهمي إلى لغة القرآن وإسلام الشهادتين، على سبيل المثال، كبداية الإشكالية لمن يبحث عن حلول، تعمل على إنقاذ الإقتصاد، في أي دولة من دولنا، وليس فقط إيقاف (الحرب)،
وللتوضيح أكثر، حقيقة يا ا.د. رضا الموسوي هذا عنوان محاضرة/ندوة مهم، (الدلالة في لغة الجسد) في مجال أي لغة وأي ترجمة،
لتوضيح أن هناك فرق بين التعامل وجها لوجه،
أو من خلال نص أو من خلال آلة (عن بُعد OnLine)،
أو في موضوع الحق والحقوق فيما تم تدوينه، عند أي كاتب عدل، ليكون من ضمن أرشيف أي دولة،
بداية من الأرشيف العثماني، الذي من خلاله، يمكن استرجاع حقوق أي مظلوم، تم ظلمه، في العهد الملكي أو العهد الجمهوري، على أنقاض الدولة العثمانية، بسبب الجهل اللغوي/الترجمة في مناهج التكوين، في كل كيان من الكيانات التي تم تكوينها، في القرن الماضي،
وفقكم الله في (بيت الحكمة)، في الوصول، إلى نتائج وتوصيات، من هذه الندوة، تعمل على تطوير مهنة عمل مناهج تعليم لغة أو ترجمة، أفضل إلى جيل المستقبل، يستطيع بها منافسة الآلة/الروبوت في أي وظيفة لها علاقة في إدارة وحوكمة (إقتصاد الدولة) إن شاء الله.
لأن (فنسنت فليبوستير)، اعترف على إكس.. لتبيين حقيقة المُتسبّب في الفوضى، التي عطّلت مطارات العالم👇
https://aja.ws/pqd85e
ثم ماذا يعني، فشل من الإدارة والحوكمة والآلة/الروبوت، بواسطة (إنسان)،
تسبّب بكل تلك الخسائر والهدر في الوقت والجهد والمال، في عام 2024؟!
ثم هل هو هنا، مثل فشل (دونالد ترامب) أو (جو بايدن) أو (عمر البشير) أو (عبدالفتاح السيسي) أو (قيس سعيّد)، أم لا؟!
ولذلك أحب إضافة وجهة نظر Businessman مُتخصّص في إدارة وحوكمة وظيفة الآلة/الروبوت، منذ أول مشروع لتطوير خدمات وزارة الصحة، لتحسين جودة وكفاءة الخدمة التي تُقدِمها، إلى حُجّاج عام 1982 في (السعودية)، وحتى لا يَتكرّر الفشل الذي أوصل البلاد، إلى ما وصلت له يوم 1/1/1400 هجرية، بسبب عقلية تؤمن بضرورة تسريع عودة (المهدي/المسيح) المُنتظر، للسيطرة على (مكة)، بالذات، في عام 2024.
إلى وجهة نظر السياسي (عبدالباسط سيدا) تحت عنوان (الانعطافة التركية والنظام السوري: حسابات داخلية وإقليمية) https://www.alquds.co.uk/?p=3374079
العراق طرح (طريق التنمية) من أجل الوصول إلى التكامل مع (تركيا)، كما طرحت (الصين)، مفهوم (المقايضة) كبديل إلى (الدولار) في عملية إتمام أي صفقة/مقاولة تجارية، بالإضافة إلى النجاح في الوصول إلى الإتفاق (السعودي/الإيراني)،
ولذلك حتى جزر المالديف، تركت الهند (الديمقراطية) وذهبت إلى (الصين)،
بسبب سياسة نشر أتمتة الإقتصاد والمقايضة،
و(الصين) استثمرت في (تركيا) من جهة وفي (المغرب) من جهة أخرى، للنجاح في تسويق منتجات تقنية السيارة (الكهربائية) والبطارية في أوروبا بشكل حقيقي،
ولذلك يا د سعيد يقطين، يا ممثل عقلية (آل البيت) أو (شعب الرّب المُختار) في المملكة المغربية، بالذات، مثله مثل الكيان الصهيوني أو دولة ولاية الفقيه (الديمقراطية/الحداثة/العلمانية)، جمهورية كانت أم ملكية،
السؤال بالنسبة إلى أهل (فلسطين)، أو تايوان أو كشمير أو غيرها من مشاكل الأمم المتحدة، ما بعد عام 1945،
هل يمكن قيام دولة بلا مكان أو إنسان (ة) أو أسرة أو شركة أو إنتاج أو إقتصاد،
في أجواء بورصة أسهم سوق (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة) أو التعامل في الوصول إلى أي صفقة أو عقد أو دستور بأي لغة (عن بُعد OnLine))، أم لا؟!
بخصوص ما نشرت تحت عنوان (أية صفقة لأي سلام؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3374083
وللتوضيح أكثر، مثال عن مستوى خبث/ذكاء حكمة/فلسفة فضائية TRTعربي،
هو هذا التقرير عن الطبيب/الأستاذ في جامعة غزة الإسلامية (قطاع خاص)، التي لم تستطع دفع أي (راتب) بعد طوفان الأقصى،
مع أن إقتصاد دولة الكيان الصهيوني، لا يستطيع الإستمرار، لولا التعاون (التركي)، منذ تأسيس نسخة دولة الحداثة (التركية) على أنقاض (الدولة العثمانية)،
ولذلك من وجهة نظري الحل الآن، هو كيف يمكن أن نخلق (إيرادات/إقتصاد)، إلى مثل هذا الطبيب والجامعة والمستشفى، أليس كذلك، أم لا؟!
أي يا أهل (غزة) الإشكالية في (الدولة) بعد 1/1/1400 هجري، عندما تكون بلا إنسانية أو أخلاق كما هو حال ديمقراطية الكيان الصهيوني، منذ تأسيسه بعد بداية تنفيذ مشروع إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية يا معاذ،
أي أن بعد طوفان الأقصى في عام 2024 هناك إضافة إلى معادلة الخوارزمي الرائعة..
يُقال أن شخصاً وجّه سؤالاً إلى الخوارزمي عالم الرياضيات عن قيمة الإنسان، فأجاب:
إذا كان الإنسان صاحب خلق فهو = ١
وإذا كان الإنسان ذا جمال أيضاً فأضف إلى الواحد صفراً أي = ١٠
وإذا كان ذا مال فأضف صفراً آخر = ١٠٠
وإذا كان ذا حسب ونسب فأضف صفراً آخر = ١٠٠٠
…………….؟؟؟؟
فإذا ذهب العدد واحد، وهو الأخلاق ذهبت قيمة الإنسان وبقيت الأصفار التي لا قيمة لها .. كذلك أي دولة بلا أسرة إنسانية، وكلها (عالات) على بيروقراطية الديمقراطية🤭🤣🫣
ولذلك ذكرت من وجهة نظري إشكالية العملية السياسية، في (العراق)، بعد 9/4/2003،
هو ما وصل له حال وزير الثقافة السابق د أسعد الهاشمي،
الذي حُكِم عليه بالإعدام، وتم سحب الجنسية (العراقية)، منه،
واضطر إلى اللجوء، وطلب الجنسية في (تركيا)، وغيره إلى الأردن (د عدنان محمد سلمان الدليمي، ود حارث الضاري وغيره من هيئة علماء المسلمين)،
أي كما هو حال (البدون) الذين تم سحب (الجواز) منهم في الكويت،
ما بعد استرجاع الكويت مما قام به (صدام حسين) يوم 2/8/1990، بحجة لا تضمن (الولاء) إلى الدولة، التي هرب منها،
غالبية الشعب، إلى دول مجلس التعاون، بينما الشعب في (فلسطين)، لم يهرب، كما هرب أهل (الكويت)، ما بعد طوفان الأقصى يوم 7/10/2023، لماذا أو ما الفرق، إذن يا د أسعد الهاشمي (الوزير/الموظف/العراقي السابق)🤭🤣🫣
ولذلك من وجهة نظري (فرنسا) لولا خوفها أن تكون في موقف (ألمانيا) وفشلها في يورو 2024، بشكل عملي قبل أيام على أرض الواقع،
لما تعاقدت مع قطر (ممثلة البدو/الأعراب/مجلس التعاون في الخليج (غير الديمقراطي)) بالذات، في يوم له رمزية مهمة 14/7/2024 إلى (فرنسا العلمانية)،
وإلى مفهوم دولة الحداثة (الإنقلاب الفرنسي) والذي يختلف عن الفشل الذي شاهده أو شارك الجميع لإفشاله في تركيا (15/7/2016)،
أي دليل عملي على فشل عقلية موظف (العسكر/الروبوت/البيروقراطية/الفاشية/الصهيونية/الديمقراطية)، سبحان الله.
ولذلك يا حبيبنا أبا صهيب، سعد،
هل تسمح لي، إختيار زاوية أخرى تختلف عن زاوية رؤيتك، في رسالة هذا اليوم:
🌺🌺🌺قال تعالى:
(إِنِّی تَوَكَّلۡتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّی وَرَبِّكُم مَّا مِن دَاۤبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِیَتِهَا إِنَّ رَبِّی عَلَى صِرَ ٰطٍ مُّسۡتَقِیمٍ)
نحن نتوكل على الله ليس لأننا عاجزون فحسب بل ولأننا لا نعرف ما الذي يصلح لنا وكيف يتحقق.💫
#صبحكم الله بالخير 🌺
والأهم هو لماذا الإختلاف معك، لأن لغة القرآن وإسلام الشهادتين، يجب أن تكون قاموس لغة (الحلال والحرام)،
إلى أي أسرة أو شركة أو دولة تمثل ثقافة النحن كأسرة إنسانية على أرض الواقع،