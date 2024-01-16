حرب غزة وحاجة العرب إلى دبلوماسية لها أنياب

بعد 100 يوم من الصمود ما يزال حديث الحرب في العالم هو غزة، وما يزال حديث الدبلوماسية في العالم هو غزة، وما يزال حديث الفخر والكرامة والصمود في العالم هو غزة؛ فتحية إلى غزة وأهلها الصامدين الذين يعلِّمون العالم كيف تنتصر إرادة الصمود على وحشية آلة الحرب النازية الإسرائيلية. بعد 100 يوم من الصمود يمضي الفلسطينيون وهم في العراء والخيام إلى 100 يوم أخرى، أو أكثر من الصمود في وجه عمليات الإبادة النازية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهم في ذلك يستحقون من العرب والعالم أكثر من مجرد رسائل التضامن، وأكثر من مجرد بيانات الإدانة للوحشية النازية الإسرائيلية. أقل القليل مما يجب على العرب والعالم تقديمه للفلسطينيين هو العمل على وقف القتل والتدمير، وفتح الحدود بلا قيود للمساعدات الإنسانية. إن آلة القتل الوحشية الإسرائيلية وهي تعمل عليهم بلا توقف ساعة بساعة، وإغلاق الحدود، ومنع المساعدات عنهم، يرد بكل سخرية على البيانات الصاخبة، سواء تلك التي تعلن التضامن معهم، أو التي تندد بالوحشية النازية الجديدة لإسرائيل. وقد آن الأوان لأن تنتقل الحكومات العربية من دبلوماسية الصمت أو التواطؤ إلى دبلوماسية لها أنياب، دبلوماسية تعض، دبلوماسية تؤلم حكومة النازي الجديد في تل أبيب. مثل هذه الدبلوماسية هي أقل القليل مما يمكن تقديمه لدعم الصمود الفلسطيني في غزة والضفة والقدس الشرقية.

لأن العرب فيهم ضعف، فإن هذا لا يمنعهم من القتال بأسلحة الدبلوماسية الذكية، مزيج من قوة الدبلوماسية الناعمة، وقوة العقوبات الاقتصادية والضغط الذي يمكن أن يسبب أضرارا مادية

لهيب النيران آت إليكم

وليعلم الكل في الدول العربية أن لهيب نيران حرب غزة آت إليهم، وأن حكومة النازي الجديد في تل أبيب تبغي جعل غزة مثلا تخيف به العرب جميعا، وتهددهم بمثله، وأولهم المطبعون والساعون إلى التطبيع. السياسة الخارجية والدفاعية الإسرائيلية في اليوم التالي للحرب هي سياسة الوعيد والردع والانتقام لمن يرفض الهيمنة، ومن يرفع صوته على صوت تل أبيب أيا من كان. يقول نتنياهو بوضوح ووقاحه إن حربه في غزة هي حرب ضد «محور الشر»، وإنه يحارب هذا المحور نيابة عن العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويعتبر أن أي تخاذل من إدارة بايدن عن تأييده، وأي تباطؤ منها في الاستجابة لطلباته يتعارض مع المصالح الأمريكية ومصالح العالم! نتنياهو يريد من الدول العربية أن تصطف معه ضد «محور الشر» الذي يضع داخله غزة والضفة ولبنان وسوريا واليمن والعراق، وكل من يرفض سياسات الهيمنة الإسرائيلية. وقد أرسل في هذا الشأن رسائل غير مباشرة على الهواء إلى الحكومات العربية في مؤتمره الصحافي مساء السبت الماضي. قال نتنياهو إنه لا توجد قوة تقدر على منعه من مواصلة حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، لا محكمة العدل الدولية ولا غيرها، أيا من يكون. قال نتنياهو ما قاله بينما كانت زيارة أنتوني بلينكن قد انتهت إلى فشل. وليعلم الكل في العالم العربي أن السياسة الخارجية والدفاعية الإسرائيلية بعد حرب غزة، تحمل ثلاثة ملامح رئيسية هي الردع والانتقام والهيمنة. وما يقلق إسرائيل هو أنها لم تتمكن حتى الآن من إعادة إقامة استراتيجية الردع التي أسقطها الفلسطينيون في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تتمكن من تحقيق أي انتصار في حرب الانتقام والإبادة بسبب صمود المقاومة الفلسطينية. ولم يتبق لحكومة النازي الجديد الإسرائيلية إلا أن تحاول بدبلوماسية تزييف الحقائق وبمساعدة دبلوماسية التواطؤ أن تضع غزة داخل قفص مغلق من كل الجهات، بعد أن فشلت في كسر إرادة المقاومة، كذلك فإن حكومة النازية الصهيونية بدأت فعلا في محاولة فتح أبواب لهيب الحرب في غزة على أقرب جيران غزة العرب، وأول دولة أقامت سلاما رسميا مع إسرائيل، مصر. وما التصريح بعد التلميح بشأن السيطرة على محور فيلادلفيا إلا سعي مكشوف لنقض الاتفاقات مع مصر، ومنها الاتفاق الموقع مع مصر عام 2005 بشأن إدارتها للمحور. إسرائيل تريد في واقع الأمر إقامة طوق يعزل قطاع غزة تماما عن العالم من الشرق والجنوب والشمال برا، ومن الغرب بحرا، بجانب سيطرتها الكاملة على المجال الجوي للقطاع. وتقف مصر الآن في مواجهة ضغوط إسرائيلية شديدة لتسليم السيادة على الحدود المشتركة مع غزة. مصر تقاوم بلا شك هذه الضغوط، رغم كل ما هي فيه من صعوبات داخلية. وهي في هذا الوضع في حاجة إلى استخدام أقصى قدر ممكن من الدبلوماسية الذكية لمواجهة هذه الضغوط. ولا أظن أن خيار الحرب مع إسرائيل في الوقت الحاضر مطروحا أو عقلانيا، فخيار الحرب غير مطروح. كما أن قوة الدبلوماسية الذكية في مواجهة إسرائيل لا تتحقق لمصر، إلا في وجودها ضمن دبلوماسية عربية ذكية لها أنياب. دبلوماسية واضحة المعالم، محددة الأهداف وقوية الأدوات والوسائل. مصر في حاجة إلى تضامن عربي، كما أن غزة في أشد الحاجة إلى ذلك. مصر في حاجة إلى تضامن عبر دبلوماسية أخرى غير تلك التي وصفها المدير السابق لجهاز التجسس الخارجي البريطاني (MI6) السير ريتشارد ديرلوف بأنها «كثير من الكلام قليل من الفعل، ومن ثم فإنها لا تمثل تهديدا للأمن الغربي». وإذا كانت مصالح الولايات المتحدة تتلخص في حماية إسرائيل، والحصول على النفط الرخيص، وتأمين الممرات البحرية، والمحافظة على سوق السلاح في المنطقة، وإبعاد روسيا والصين عن مناطق النفوذ الغربي، فإن الدبلوماسية العربية وردود فعلها تجاه حرب غزة لم تمس حتى الآن أيا من هذه المصالح، باستثناء ما قامت به حكومة صنعاء من فرض حظر على مرور السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل. ولا تنتقل الدبلوماسية من الكلام إلى الفعل إلا إذا كانت لها أنياب تعض.

إسقاط حكومة النازي الجديد

الشرط الأول لإنهاء حرب الإبادة ضد الفلسطينيين هو خلق توازن جديد على الأرض، وهذا ممكن بإحدى وسيلتين أو بكل منهما: الأولى هي إزاحة المقومات التي تطيل أمد الحرب لدى المعتدي، والثانية هي إقامة الحقائق الجديدة التي تلحق بالمعتدي هزيمة ساحقة، وهو ما يحتاج إلى دعم صمود غزة بكل الطرق، والوقوف مع الدول العربية المهددة بالعدوان الإسرائيلي، والكف عن التزام دبلوماسية الصمت. ونظرا لأن حكومة الحرب الإسرائيلية التي قامت في يناير/كانون الثاني من العام الماضي هي السبب الرئيسي وراء انفجار بركان الحرب في غزة واستمرارها حتى الآن، فإن إسقاط تلك الحكومة يمثل الشرط الأولي الضروري لإنهاء الحرب، والشروع في إقامة واقع جديد للتعايش والسلام بين دولتين على أرض فلسطين. وأظن أن هناك اتفاقا بين مراكز التفكير في معظم أنحاء العالم على أن الحكومة النازية الصهيونية في إسرائيل هي خطر على البشرية، وخطر على السلام والأمن، وأن سقوطها يزيح عقبة كبيرة من طريق تحقيق الطمأنينة في العالم. وتبرهن على ذلك في الوعي والضمير العالميين قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجلسات محكمة العدل الدولية، التي تنظر الآن جرائم النازي الجديد ضد الفلسطينيين في غزة. وإذا كان أمام الدبلوماسية العربية المطلوبة هدف عاجل لا يتقدم عليه غيره، فإنه يحب أن يكون اتخاذ كل الإجراءات والمواقف اللازمة لإسقاط حكومة اليمين الديني الصهيوني المتطرف، حكومة النازية الصهيونية الجديدة في إسرائيل، ويجب أن يشعر من يتواصلون مع تلك الحكومة بالخجل. يجب قطع كل الاتصالات مع حكومة نتنياهو، ووقف كل أشكال التعاون معها، وكل إجراءات تطبيع العلاقات القديمة والمقبلة. من الضروري فرض عزلة كاملة على إسرائيل من جانب الدول العربية، وهذا ما يساعد على إسقاط حكومة نتنياهو وإنهاء حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة، وإقناع المجتمع الإسرائيلي نفسه بأن الحرب لن تكون أبدا طريقا لتحقيق الأمن والسلام.. ولا يشترط استخدام الدبلوماسية الذكية، وهي دبلوماسية لها أنياب بالضرورة، أن تبدأ بقطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق سفاراتها، وإن كانت حكومة جنوب افريقيا وغيرها قد فعلت ذلك بالفعل، وإنما نظرا لأن العرب فيهم ضعف، فإن هذا لا يمنعهم من القتال بأسلحة الدبلوماسية الذكية، مزيج من قوة الدبلوماسية الناعمة، وقوة دبلوماسية العقوبات الاقتصادية والضغط الذي يمكن أن يسبب أضرارا مادية. ويعلم العالم كله أن في العرب ضعفا، وأن حكامهم ينفقون على أغراض حماية سلطاتهم فوق شعوبهم أكثر مما ينفقون على حماية بلدانهم وشعوبهم، وتعلم ذلك أيضا الشعوب. لكن ضعف الدول العربية لا يبرر تخاذلها، كما أن احتياجات حماية الكراسي والعروش لا تبرر التواطؤ المخزي. هلموا أيها الكم الضعيف الهش إلى كلمة سواء على دبلوماسية لها أنياب تقيكم، وتساعد في نصرة الشعب الفلسطيني الصامد، وإنهاء حرب الإبادة النازية الصهيونية التي يتعرض لها.

كاتب مصري