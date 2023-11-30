حرب غزة والخطاب الأكاديمي الأخلاقي!

في البيان الذي نشر يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ووقعه الفيلسوف الألماني الشهير يورغن هابرماس، يعطي الأخير مبررات للهجوم الإسرائيلي على غزة، ويرفض إدانته كما أدان هجوم حماس وعده «مذبحة»، بل يرفض مجرد الإشارة إلى أن هذا الهجوم هو «إبادة جماعية» واضحة، لأن هذا بالنسبة إليه بمثابة إطاحة تامة بـ «معايير الحكم»!

هذا البيان تضمن عبارة لا بد من التوقف عندها، وهي أن «الروح الديمقراطية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والموجهة نحو الالتزام باحترام الكرامة الإنسانية، ترتبط بثقافة سياسية تعد حياة اليهود، وحق إسرائيل في الوجود، عنصرين يستحقان حماية خاصة في ضوء الجرائم الجماعية للعهد النازي»! دون أن يشرح لنا بيان فيلسوف العقلانية والنقدية والأخلاقيات لماذا يقتصر «هذا الالتزام باحترام الكرامة الإنسانية» على الإسرائيليين فقط، ولماذا على الفلسطينيين أن يدفعوا ثمة الجرائم النازية؟

نشرت صحيفة الغارديان يوم 22 نوفمبر 2023 رسالة وقعها أكثر من مائة شخصية ألمانية ودولية بارزة، متأثرة بمدرسة فرانكفورت «للنظرية النقدية»، وهي المدرسة التي يفترض أن هابرماس أحد أعضائها، ومن بين الموقعين الاقتصادي آدم ميتز، والمؤرخ القانوني صامويل موين، والفيلسوفة نانسي فريزر أستاذة الفلسفة والعلوم السياسية في جامعة مدينة نيويورك. يشيرون فيها إلى أن عبارة «لن يتكرر الأمر ثانية»، التي تشير إلى فظائع المحرقة، وهي بمثابة المبدأ الأساسي للهوية السياسية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، لا يجب أن تغطي على إمكانية أن «يرقى ما يتكشف في غزة إلى مستوى الإبادة الجماعية».

سياق هجوم حماس على الإسرائيليين يختلف تمامًا عن سياق الهجوم على اليهود أثناء المحرقة. ومن دون السياق التاريخي للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي منذ نكبة عام 1948، لا يمكننا أن نفسر كيف وصلنا إلى هنا

وتضيف الرسالة المضادة لبيان هابرماس، درسا أخلاقيا مهما يتلخص في «أن اهتمام البيان بالكرامة الإنسانية لا يمتد بشكل كافٍ إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون الموت والدمار». كما لا يتم تطبيقه أو توسيعه على المسلمين في ألمانيا الذين يعانون من تزايد كراهية الإسلام. والتضامن يعني أن مبدأ الكرامة الإنسانية يجب أن ينطبق على جميع الناس. وهذا يتطلب منا الاعتراف بمعاناة جميع المتضررين من النزاع المسلح ومعالجتها». وأن الموقعين يشعرون «بالقلق من عدم وجود أي ذكر للقانون الدولي، الذي يحظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل العقاب الجماعي والاضطهاد وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات ودور العبادة».

وفي 20 تشرين الثاني 2023 نشرتThe New York Review «رسالة مفتوحة حول إساءة استخدام ذاكرة المحرقة»، وقعها أكاديميون مرموقون متخصصون في دراسة الهولوكوست؛ بينهم المؤرخ الإسرائيلي أومير بارتوف، والمؤرخ الأمريكي كريستوفر روبرت براوننغ، والمؤرخة البريطانية جين كابلان، والمؤرخة الأمريكية ديبورا دورك وهي المدير المؤسس لمركز ستراسلر لدراسات المحرقة والإبادة الجماعية. أشاروا فيها إلى أن استدعاء ذاكرة المحرقة «يحجب فهمنا لمعاداة السامية التي يواجهها اليهود اليوم، ويشوه بشكل خطير أسباب العنف في إسرائيل وفلسطين». وعبروا فيها عن فزعهم وخيبة أملهم «إزاء استحضار القادة السياسيين والشخصيات العامة البارزة لذكرى المحرقة لشرح الأزمة الحالية في غزة وإسرائيل»، وأن هكذا استدعاء «يشكل إخفاقات فكرية وأخلاقية». لتنتهي الرسالة إلى أن استخدام ذاكرة المحرقة لتصوير العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون، هو فصلٌ متعمد لسياق الأزمة الحالية عن سياقها التاريخي المتعلق بالاحتلال والحصار! وأن التعليقات التي صدرت عن القادة الإسرائيليين التي تشبه حماس بالنازية، وتتحدث عن صراع بين «أبناء النور وأبناء الظلام» «تعيد إلى الأذهان أصداء العنف الجماعي التاريخي، لكن هذه الأصداء يجب أن تكون بمثابة إنذار ضد القتل على نطاق واسع، وليس دعوة لتمديده».

في يوم 24 أكتوبر 2023 ، نشرت صحيفة الغارديان مقالة للمؤرخ الإسرائيلي المتخصص في دراسة المحرقة والإبادة الجماعية راز سيجال بعنوان «على إسرائيل أن تتوقف عن استخدام المحرقة كسلاح»، أشار فيه إلى الرسالة السابقة قائلا: «المتخصصون في الإبادة الجماعية ينتقدون الاستخدام الخطي للمحرقة لتبرير العنف الإسرائيلي الجماعي ضد الفلسطينيين». وهو ينتقد تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن التي قالها عند زيارته لإسرائيل في أعقاب أحداث يوم 7 أكتوبر، فضلا عن تصريحات القادة الإسرائيليين التي توصف الفلسطينيين جميعا بالنازيين، وليس حماس وحدها، ليقرر أن «هكذا يتم تصوير الدولة القوية، ذات الحلفاء الأقوياء والجيش القوي، التي تشارك في هجوم انتقامي ضد الفلسطينيين عديمي الجنسية تحت الحكم الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي والاحتلال العسكري والحصار، على أنها يهودية لا حول لها ولا قوة في النضال ضد النازيين». ويُذكر راز سيجال بالسياقات التي أوصلتنا إلى يوم 7 أكتوبر فيقول: «سياق هجوم حماس على الإسرائيليين يختلف تمامًا عن سياق الهجوم على اليهود أثناء المحرقة. ومن دون السياق التاريخي للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي منذ نكبة عام 1948، لا يمكننا أن نفسر كيف وصلنا إلى هنا، ولا أن نتخيل مستقبلًا مختلفًا».

ويكشف سيجال عن الهدف الكامن وراء هكذا استخدامات: « إن خيال «محاربة النازيين» يدفع إلى مثل هذه اللغة الصريحة، لأن صورة النازيين هي صورة «الشر الخالص المحض»، والتي تزيل كل القوانين والقيود في الحرب ضده. دائمًا ما يرى مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية أن ضحاياهم أشرار وأنفسهم أبرار. وهذه بالفعل هي الطريقة التي نظر بها النازيون إلى اليهود». وان استخدام بايدن للمحرقة لم يكن «من أجل الوقوف الى جانب الأشخاص الضعفاء الذين يواجهون احتمال وقوع أعمال إبادة جماعية، ولكن لدعم وتبرير هجوم عنيف للغاية من قبل دولة قوية، وفي الوقت نفسه، تشويه هذا الواقع»!

لينتهي إلى أن «تاريخ المحرقة يقدم دروسا حول سفك الدماء الحالي»، وهو أنه «يذكرنا بتركيز أصوات ووجهات نظر أولئك الذين يواجهون عنف الدولة والإبادة الجماعية. والأمر الأكثر إلحاحاً الذي يحتاج إليه الفلسطينيون في غزة الآن هو وقف إطلاق النار وإنهاء حملة القصف الإسرائيلية». وأنه « لا توجد قيمة مرتبطة بدراسة المحرقة وذكراها تحتل مكانًا أكثر مركزية ربما من الحقيقة. ولا يمكن تحقيق العدالة، ليس على المدى القصير وبالتأكيد ليس على المدى الطويل، دون حساب صادق للكيفية التي وصلنا بها إلى هنا. وهذا يعني الاعتراف الكامل بالتاريخ الطويل للعنف الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948».

قلنا في نهاية مقالة الأسبوع الماضي، إنه لا يجب أن نعمم نموذج هابرماس على الثقافة الغربية، مهما بدا هذا النموذج مهيمنا وضاغطا، خاصة في ظل مواقف سياسية متحيزة وذات معايير مزدوجة واضحة.