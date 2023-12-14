حرب غزة وحدود فلسطين!

رسمت حدود دولة فلسطين بوصفها جزءا من متطلبات المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم التي تحدثت عن «دول مستقلة تخضع لتقديم المشورة والمساعدة الإدارية من قبل الدولة المنتدبة»، كما نص على ذلك صك الانتداب البريطاني عام1922.

وكانت الحدود الجنوبية بين مصر وفلسطين قد حُددت بموجب اتفاقية وقعت 1906 بين الدولة العثمانية ومصر. وهي الحدود التي تبناها البريطانيون في مذكرة رسمية تم قدمت إلى مؤتمر باريس للسلام عام 1919 وتأكد ذلك عام 1922 بموجب ما عُرف بـ «الحد الفاصل» بين مصر وفلسطين بشكل نهائي.

وقد ثبتت الحدود الشمالية لفلسطين مع لبنان وسوريا، بموجب الاتفاق الموقع بين بريطانيا وفرنسا والذي أُقر 1923.أما الحدود الشرقية مع إمارة شرق الأردن/ المملكة الأردنية، فقد تضمن صك الانتداب على فلسطين مادة تتيح لبريطانيا بوصفها دولة الانتداب «أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص للتطبيق في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين» (المادة 25). فقد وُضعت حدودها مع فلسطين بين عامي 1922 و 1925. ثم جاءت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994 لتُرسم هذه الحدود بشكل نهائي.

كان لا بد للطرف الفلسطيني، والأطراف العربية عموما، وبوجه خاص مصر والأردن، الإصرار على مسألة أن الحدود الوحيدة المعترف بها قانونيا ودوليا هي حدود القرار رقم 181 لعام 1947

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 القرار رقم 181 الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، مع حكم دولي خاص بمدينة القدس. وتضمن الجزء الثاني من القرار ترسيما للحدود بين الدولتين العربية واليهودية، وهذه هي الحدود الرسمية الوحيدة المعترف بها قانونيا!

بعد حرب عام 1948، وُقعت اتفاقيات كثيرة للهدنة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 62 الصادر في 1948؛ الاتفاقية الأولى وقعتها مصر مع إسرائيل 1949، وقد نصت المادة الخامسة/ 2 من الاتفاقية على أنه «لا يجوز أن يفسر خط الهدنة بأنه حد سياسي أو إقليمي، وقد جرى تحديده دون مساس بحقوق أي من فريقي الهدنة أو مطالبه أو مواقفه فيما يتعلق بالتسوية النهائية لقضية فلسطين».

الثانية كانت بين لبنان وإسرائيل ووقعت 1949، ونص الاتفاق على أن «خط الهدنة هو خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». وفي 1949 وقعت أيضا اتفاقية هدنة بين الأردن وإسرائيل نصت على أنها «خطوة لا بد منها في سبيل تصفية النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين»، وإلى أنه «لا يمكن بشكل من الأشكال لأي بند من هذا الاتفاق أن يمس حقوق أي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه في التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين، إذا ان أحكام هذا الاتفاق مبنية على الاعتبارات العسكرية فقط».

الاتفاقية الرابعة وقعت بين سوريا وإسرائيل 1949، وقد نصت المادة الخامسة/ 5 (أ) أنه «حيث لا يكون خط الهدنة مطابقا للحدود الدولة الفاصلة بين سوريا وفلسطين، فان المنطقة الواقعة بين خط الهدنة وخط الحدود تعتبر منطقة مجردة من السلاح ريثما تتم تسوية الحدود نهائيا بين الفريقين».

وكما هو واضح من هذه الاتفاقيات الأربع، وبشكل خاص الاتفاقية الموقعة بين مصر والأردن من جهة، وإسرائيل كونها تتعلق بالأراضي الفلسطينية بشكل خاص، فإنه لا يمكن تفسير خطوط الهدنة في تلك الاتفاقيات ، بأي حال من الأحوال، بأنها حدود سياسية، وهذا يعني أن الحدود الوحيدة المعترف بها قانونا هي الحدود التي رسمها القرار رقم 181.

في 1955، وبعد 7 أيام فقط من تولي ديفيد بن غوريون منصب وزير الدفاع، قامت القوات الإسرائيلية بهجوم واسع على غزة، وهو ما دفع مجلس الامن إلى إصدار القرار رقم 106 1955 الذي أدان هذا الهجوم وعده «هجوما مدبرا ومخططا له أمرت به السلطات الإسرائيلية»، وأنه يمثل انتهاكا لاتفاقية الهدنة الموقعة بين مصر وإسرائيل.

وفي 1956 قامت إسرائيل مرة ثانية بنقض هذه الهدنة، واحتلت قطاع غزة الذي كانت تديره مصر، فضلا عن صحراء سيناء وشرق القناة، لتلتحق بها القوات البريطانية والفرنسية، بحجة حماية ممر قناة السويس وفقا لاتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة. ولكن الإنذار الروسي ثم الإنذار الأمريكي، أوقفا هذه الخطة، فصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 997 ليصف التوغل الإسرائيلي في عمق الأراضي المصرية، بأنه انتهاك لاتفاقية الهدنة، ودعاها إلى الانسحاب إلى خلف خطوط الهدنة، وفعلا انسحبت القوات الإسرائيلية.

وفي صباح يوم 5 حزيران 1967، خرقت إسرائيل مرة أخرى الهدنة، وقامت بعدوان صريح ضد كل من مصر وفق الخطة نفسها التي اعتمدتها في حرب عام 1956، وتمكنت مرة أخرى من احتلال غزة وصحراء سيناء بالكامل وصولا إلى الضفة الشرقية لقناة السويس. ووزارة الخارجية الإسرائيلية نفسها اعترفت بذلك عندما وصفت هجومها، في كتاب أصدرته الوزارة بعنوان «حرب الأيام الستة وإعادة التوحيد التاريخي للقدس» الصادر عام 2013 بأن العدوان جاء استنادا إلى حق إسرائيل « الطبيعي في الدفاع عن النفس، استبقت إسرائيل الهجوم الحتمي، فضربت القوات الجوية المصرية بينما كانت طائراتها لا تزال على الأرض»، وهي حجة رفضت باعتبارها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وفقا للوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة!

على الجبهة الأردنية تمكنت إسرائيل من احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية بالكامل بعد قرار سحب القوات الأردنية إلى الضفة الشرقية ليلة 6 على 7 حزيران وفقا لاقتراح الفريق عبد المنعم رياض قائد القوات الأردنية وبعكسه كما اقترح حينها «البقاء ليوم واحد زيادة يؤدي إلى قطع طريق الجيش الأردني بالكامل وتدميره» وفقا لتقديرات الفريق عبد المنعم رياض القائد العام للجبهة الأردنية الذي أصبح فيما بعد رئيسا لأركان الجيش المصري.

في أعقاب قرار مجلس الأمن رقم 236 الذي ينص على وقف إطلاق النار، صدر قرار مجلس الأمن رقم 242 في 1967، وتضمنت ديباجته عبارة أساسية هي: «وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب»، وأكد القرار وجوب «سحب القوات المسلحة من الأراضي التي احتلتها في النزاع». ولا يمكن قراءة النص الأخير دون النص الوارد في الديباجة، فهذه القراءة ستجعل الخلاف المصطنع حول النصين الفرنسي والإنكليزي، (أي الانسحاب من أراض (من دون ألف ولام)، أو الأراضي بالألف واللام) لا معنى له ! وهذا القرار إنما كان يعني فعليا عودة القوات الإسرائيلية إلى خطوط الهدنة مع مصر والأردن.

وفقا لذلك كان لا بد للطرف الفلسطيني، والأطراف العربية عموما، وبوجه خاص مصر والأردن، الإصرار على مسألة أن الحدود الوحيدة المعترف بها قانونيا ودوليا هي حدود القرار رقم 181 لعام 1947، وأن خطوط الهدنة وفقا لاتفاقيات الهدنة لا يمكن عدها حدودا سياسية للمطالبة بالعودة اليها. كما أن الاستناد إلى القرار رقم 242 لا يمكن أن يكون مرجعا للحديث عن «حدود سياسية» للدولة الفلسطينية، بعيدا عن العبث المتعلق بالتأويل المصطنع للقرار.

كاتب عراقي