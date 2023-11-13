حرب غزّة… هل بمقدور النخب أن تتكلم؟

تستمر تداعيات عملية طوفان الأقصى التي قادتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، لتضرب برشقاتها الموجهة الملاذات الآمنة للصهيونية في العالم، وليبلغ صداها كل الآذان الواعية بعدالة المسألة الفلسطينية.

وفي الوقت الذي ترابط فيه البنادق والأقلام على ثغور التحرير والمقاومة، تعتكف نخبة ممن استوردت خطابات غربية على أطروحات فلسفية رُوّج من أنّها بعث للحضارة الإنسانية التي يقتات العالم منها، وما بين الخطاب السائد عن إمكانية توسيع الحرب في المنطقة، ووقوف الجماهير العربية والغربية ضد البربرية الإسرائيلية، ودعوات وقف الاقتتال التي تعالت أصواتها في الأمم المتحدة وهي تساوي بين الضحية والجلاد، تزداد وحشية الصهيونية في استغلال أعتى الأسلحة المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل إيمان المقاومة بضرورة انهاء الاستعمار الصهيوني، وخارج هذه المعادلة الثنائية، تقف بعض النخب أمام المشاهد المأساوية للغزيين متفرجة، لا تحركها المسيرات الشعبية، ولا الأقلام التي أريد منها أن تكتب تاريخ الانتصار والانتكاس.

على قدم واحدة

فوق ذلك الدمار والخراب الناجم عن القصف العشوائي للطائرات الإسرائيلية على ما يفوق العشرين يوما، كانت ليلة السبت من تشرين الأول/أكتوبر تعادل ليلة سقوط بغداد، التي بدأت القوات الأمريكية إنزالا جويا وتدخلا بريا وقصفا من كل جانب على المدينة، غير أنّ الجغرافيا المستعصية على المحتل ظلت أصوات رشقاتها الصاروخية تصنع الملاحم في وقت تخاذل العالم عنها، بل إنّ حجم التآمر على المرابطين المدافعين عن حريتهم وأرضهم وأنفسهم، فاق ما لا يقدر بشر على وصفه، كونه خيبة شعبية تجاه نظام عالمي متشدق بالحريات والعدالة الإنسانية، وضعف أمام الحدود الواهية التي رسمها الاستعمار الغربي باتفاقيات سايكس بيكو.

شاهدنا سقوط كابل وبعدها بغداد عبر الشاشات، لكننا لم نعش تلك المعاناة التي تجرعها الملايين من المهجرين والمكلومين من الأفغان والعراقيين، ومع ذلك كانت الأفئدة تحج إلى حيث الرباط الإنساني والأخلاقي تجاه الحق في الكرامة والحياة، حق لطالما تداعت الإمبريالية الغربية لوأده مع أول موجة تحرر عربي، ومع أنّ اختلاف الجغرافيا يرسم ملامح مختلفة للصراع بين المقاوم والمحتل، إلا أنّ مأساة المدنيين العزل لا يمكن أن تختلف بالشكل الذي تريده الآلة الدعائية الدولية، فقتل المدنيين واستهدافهم لا يشكل خرقا للقانون الدولي فحسب، بل جريمة ضد الإنسانية والتاريخ، واتهام كريسبين بلانت العضو البارز في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين رئيس الوزراء سوناك بالتواطؤ مع الاحتلال الصهيوني في جرائم إبادة في غزة، هو نقطة تحوّل عند النخبة المتنفذة في القرار البريطاني، من شأنها أن تبرز حجم الفراغات السياسية التي يمكن أن توقف العالم الغربي على قدم واحدة، كيف لا وقد تم لجم الأصوات المنتقدة لإسرائيل عبر اتهام العضو البريطاني بعد إعلانه البدء بإجراءات الدعوى القضائية ضد سوناك بالاغتصاب والسرقة، كما أن المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين بعث برسالة إلى رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك قال فيها إنه ستتم ملاحقة مسؤولين في حكومته ومحاكمتهم بسبب “المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب في غزة”.

الاجتياح البري

تبدو رغبة الحكومات الغربية في تحقيق عملية الاجتياح البري للاحتلال الصهيوني هدفها باجتثاث المقاومة، صعبة المنال مع هذا الكم الهائل من التوافق الشعبي العالمي ضد الاحتلال، فما لا تدركه الصهيونية ووكلاؤها الأوروبيون، مدى ارتباط المقاوم بأرضه وأمته الذي يفوق التصور الاستعماري الموروث عن المتخيل الغربي للفلسطينيين، فالموت مع انتشار رائحته في أرجاء الضفة والقطاع، لا يحتمل مشاريع إيقاف القتل والاستيطان الذي تداعت الوفود العربية للتصويت عليه في الجمعية العامة، بعد فشلها المخزي في تبني مجلس الأمن مشروع إدانة الاحتلال.

إنّ مقاومة المحتل وحدها من تعيد الحياة للتاريخ بعيدا عن التوافق المصلحي للنخبة والإمبريالية، حيث تكتب أحداث وملاحم الثوار بالدم والانتصار، ومهما كانت التسويات والاتفاقات التي يراهن عليها المطبعون والمتواطئون، فإنّها لا تعدو حبرا على ورق أمام غطرسة الاحتلال الذي لا يريد السلام، ويرفض الامتثال لقرارات الأمم المتحدة، ففلسطين على حدود 67 لا توجد إلا في مخيلة النخبة الحاكمة في المنطقة العربية، والاحتلال ماض إلى نهب المزيد مما تبقى من الأرض.

أما المقاومة التي أوقفت العالم على قدم واحدة بعد عملية طوفان الأقصى، لا يمكن لأحد أن يستشرف خطواتها التالية، فالمقاوم لا يؤمن إلا بفلسطين واحدة.

كان الغرض من الإعلان عن اتفاقات ابراهام هو تشكيل طريق جديد للتحولات الاقتصادية الجارية، والبحث عن منافذ تحوّل رؤوس الأموال بشكل أكثر انسيابية نحو العالم الغربي، وفلسطين ضمن قلب الجغرافيا التي تَحُول بين الأطماع الإمبريالية الغربية، والنزوح الاستعماري للدب الروسي في المنطقة مع شركاء محتملين كالصين والهند، وعلى ذلك توافقت حسابات الولايات المتحدة الأمريكية مع شركائها في الخليج العربي، ولتتمة ذلك كان لابد من مشوع تصفية المسألة الفلسطينية، عبر الإحلال أو الدمج أو الاجتثاث لدولة فلسطين، وكانت غزّة بمقاومتها المستعصية على الاحتلال تمثل شوكة في حلق الإمبريالية الغربية، من أجل ذلك تغيّرت الحسابات كليا بعد عملية طوفان الأقصى، وبدت الرهانات الاقتصادية أمام الطوفان الذي جرف المطامع الغربية، أضعف بكثير من ذي قبل بسبب الهيستيريا التي أصابت الاحتلال الإسرائيلي بعد العملية.

إنّ أهم ورقة كان يمكن أن توقف الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، هي وقف إمدادات البترول والغاز للأوروبيين المناوئين للحق الفلسطيني في الدفاع عن نفسه أمام النازية الصهيونية، مثلما فعل الغرب حين أقر حزمة من القرارات الداعمة للأوكرانيين بفرض “عقوبات” على روسيا، ومع أنّ التفاوت السياسي والقدرة على اتخاذ قرار من شأنه أن يقلب موازين اللعبة الإمبريالية في المنطقة، بين التوجه للأمم المتحدة التي أعلن أمينها العام أنطونيو غوتيرش في تصريح مثّل تحوّلا مهما في سردية النخبة الدولية ضد الاحتلال، حين قال إنّ عملية طوفان الأقصى لم تأت من فراغ، بل من احتلال دام أكثر من نصف قرن، وإخلال النخبة العربية الحاكمة من التزامها بحماية المقدسات والمدنيين، تتجدد دعوات قطع امدادات البترول عن الدول الغربية الداعمة لجرائم الاحتلال الصهيوني.

إنّ عدم استخدام ورقة البترول ضد غطرسة الإمبريالية الغربية اليوم، لا يمثل تحديا أمام النخبة العربية، فاستخدام البترول كسلاح لوقف العدوان الصهيوني يعد فتح جبهات حرب أخرى من شأنها إرباك الاحتلال، الأمر الذي استدعى وزير خارجية الولايات المتحدة لفك الارتباط بين الحرب على غزة وقصف الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، في الوقت ذاته تستمر عواصم البترول العربية بضخ المزيد من البراميل التي تساهم في استقرار حركة الملاحة الجوية والبرية، إلى جانب تمتع الحكومات الغربية بالوضع الآمن داخل الجغرافيا الأوروبية جرّاء الوعود المستمرة من النخبة العربية الحاكمة بعدم التوقف عن إمدادات البترول والغاز.

الغضب الشعبي

نستطيع معرفة إمكانية ما يحدثه استخدام ورقة البترول ضد غطرسة الاحتلال الصهيوني، إنّ لها القدرة على شل الاقتصاد العالمي برمته، بل بالنشاط الاستهلاكي الذي يسمح للنيوكولونيالية باستخدام أدواتها المميتة في المنطقة والعالم، وورقة البترول تفوق بكثير ما يمكن للإمبراطورية الإذعان له من أسلحة دمار وحاملات طائرتها، إنّ قطع البترول عن الحضارة المتشبعة بقيم القتل والتهجير والإبادة، يمكن أن يحرّك أسافين الغضب الشعبي ضد الحكومات الأوروبية، وينغص الاستقرار المؤسساتي للنيوليبرالية التي تهيمن بتلفيقاتها وأكاذيبها على الخطابات المناوئة للمقاومة، وما تفعلها الجماهير الأوروبية اليوم في لندن وفرنسا وغيرها من العواصم، يزيد من استعادة حركات السترات الصفراء ومجموعات الرفض الشعبي الديمقراطية قوتها ورغبتها في إمكانية احتلال شوارع العواصم الأوروبية بكل شجاعة وغضب.

ومع أنّ الاحتلال الصهيوني جعل من حياة الفلسطينيين كما لو كانت بدائية بقطع الماء والكهرباء وشبكات الاتصال التي تحول دون إمداد الجرحى وإغاثة المفقودين، فلا ضير من أن تعيد النخبة التي تستطيع منح العالم صورة البدائية وفق ما يريدها المحتل الصهيوني للفلسطينيين عبر غلق إمدادات الغاز والبترول، إذ إنّ أكذوبة الأوروبيين عن تحقيق اكتفائهم الذاتي في الطاقة لا يتجاوز كونها تصريحات غرضها الاستهلاك الإعلامي، فما أحدثته الحرب الأوكرانية الروسية قد أعاد للأذهان العربية والعالمية المخاطر التي يمكن أن تنجم عن التلاعب بورقة الطاقة، وللوصول إلى تلك القوة السياسية التي تجعل من الطاقة سلاحا اقتصاديا مرعبا، كان لابد من تحرك شعوب المنطقة العربية ضد النخبة المستدعية الوهن والخنوع والخذلان، عبر أسطورة تاريخية وفق السردية الغربية لتثبيط الحالمين بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

كاتب من الجزائر