حرق العلم الإسرائيلي في احتجاجات عيد العمال في إيطاليا- (فيديو)

روما: شهدت مدينة تورينو شمال إيطاليا مظاهرة بمناسبة عيد العمال العالمي، الخميس، أحرق المشاركون فيها العلم الإسرائيلي احتجاجا على حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة والفلسطينيين.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فقد شهدت العديد من مدن البلاد فعاليات ومسيرات ومظاهرات وحفلات موسيقية بمناسبة عيد العمال العالمي.

وخلال مسيرة في تورينو، أحرقت مجموعة من المتظاهرين العلم الإسرائيلي احتجاجا على هجمات تل أبيب المستمرة على قطاع غزة والفلسطينيين. كما أحرقت المجموعة نفسها أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب دعمهما لإسرائيل.

Protesters burned the flags of Israel, the US, and Europe during the May Day march in Turin, Italy. Thousands of demonstrators took to the streets to denounce exploitative work conditions, Italy’s complicity in the genocide in Palestine, and to call for an end to rearmament. pic.twitter.com/hMOp6kSZNr

— red. (@redstreamnet) May 1, 2025