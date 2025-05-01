حرق العلم الإسرائيلي في احتجاجات عيد العمال في إيطاليا- (فيديو)

روما: شهدت مدينة تورينو شمال إيطاليا مظاهرة بمناسبة عيد العمال العالمي، الخميس، أحرق المشاركون فيها العلم الإسرائيلي احتجاجا على حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة والفلسطينيين.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فقد شهدت العديد من مدن البلاد فعاليات ومسيرات ومظاهرات وحفلات موسيقية بمناسبة عيد العمال العالمي.

وخلال مسيرة في تورينو، أحرقت مجموعة من المتظاهرين العلم الإسرائيلي احتجاجا على هجمات تل أبيب المستمرة على قطاع غزة والفلسطينيين. كما أحرقت المجموعة نفسها أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب دعمهما لإسرائيل.

#1maggio Torino:

una marea di giovani e di bandiere palestinesi 🇵🇸❤️🌹✊

( foto di scarso pregio per sole sempre in faccia… 😁..il sol dell’avvenire 🤩) pic.twitter.com/TjbG6wZYHu — Moonshadow ☮️🇵🇸 (@Moonsha72460823) May 1, 2025