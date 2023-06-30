حرق 1900 سيارة خلال أعمال الشغب في فرنسا- (صور) 

باريس: ذكرت السلطات الفرنسية أن حوالي 1900 سيارة أُحرقت خلال أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ الخميس، كما تم إضرام النار في حوالي 500 مبنى عام، من بينها مراكز شرطة ومجالس بلدية.

وتم نشر حوالي 10 آلاف إطفائي، حسبما ذكرت قناة “بي إف إم تي في” اليوم الجمعة نقلا عن نشرات الدفاع المدني.

وتم إحراق 934 سيارة في باريس الكبرى وحدها، وتم إضرام النار في 212 بناية، حسبما ذكرت صحيفة “لو باريزيان”. وأفادت تقارير أنه تم إحراق 74 سيارة في ستراسبورغ.

وشهدت الساعات الأولى من اليوم الجمعة، ثالث ليلة على التوالي من الاضطرابات في باريس ومدن أخرى بعد مقتل شاب من أصول جزائرية برصاص للشرطة في ضاحية نانتير الباريسية. وجرى ترك السيارات وصناديق القمامة مشتعلة، واستهداف ضباط الشرطة بالألعاب النارية.

(د ب أ)