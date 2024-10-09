حركة أمريكية متضامنة مع فلسطين تدعو لعدم انتخاب ترامب لكن دون أن تدعم هاريس

واشنطن: دعت حركة أمريكية كبيرة مؤيّدة لفلسطين، الثلاثاء، أنصارها لعدم التصويت للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب في الانتخابات المقرّرة بعد أقلّ من شهر، لكن من دون أن تدعوهم صراحة لانتخاب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وتنتقد حركة “أنكوميتيد” (غير ملتزم) منذ أشهر الديمقراطيين بشدّة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبسبب فشل إدارة الرئيس جو بايدن في وقف هذه الحرب، يخشى الديمقراطيون حاليا أن يخسروا أصوات جزء من الجناح اليساري للحزب والناخبين المتحدّرين من أصول عربية.
والثلاثاء، نشرت الحركة مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي حذّرت فيه من أنّ “الوضع قد يكون أسوأ” إذا ما عاد ترامب إلى البيت الأبيض، لكن من دون أن تدعوهم صراحة لانتخاب نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وقال ليكسي زيدان، أحد مؤسسي الحركة، إنه ينبغي على الناخبين إعطاء الأولوية “للنهج الأفضل للحرب” بدلاً من “المرشح الأفضل”.
وتمثّل هذه الدعوة دفعة مهمّة لهاريس في سعيها لهزيمة ترامب في الانتخابات المقرّرة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وحركة “غير ملتزم” التي تعتمد بشكل رئيسي على ناخبين من أصول عربية أو من مجتمعات إسلامية، ظهرت خلال التظاهرات التي خرجت للاحتجاج على الدعم الذي قدّمه الرئيس جو بايدن لإسرائيل على الرغم من الخسائر البشرية الفادحة والكارثة الإنسانية في غزة.
وتعهّدت هاريس العمل في سبيل نيل الفلسطينيين حقّهم “بالكرامة والحرية والأمن وتقرير المصير”.
لكنّ المرشّحة الديمقراطية استبعدت فرض أيّ حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل، في الوقت الذي تتصدّر فيه الولايات المتحدة وبفارق شاسع قائمة الدول التي تزوّد الدولة العبرية بالإمدادات العسكرية.
وتبذل هاريس جهودا حثيثة لعدم خسارة أصوات الجالية العربية الكبيرة في ميشيغن التي تعتبر واحدة من الولايات المتأرجحة في انتخابات يتوقع أن تكون نتائجها متقاربة للغاية.
(أ ف ب)
عدم الدعوة صراحة إلى التصويت لصالح كمالا هاريس هي دعوة إلى مقاطعة الانتخابات بشكل مطلق و عدم التصويت لكلا المرشحين، و هذا في حد ذاته يكون في صالح ترامب، هؤلاء هواة لا يفهمون النظام الانتخابي في آمريكا، و أخشى كل الخشية أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض مجددًا و بذلك تكون القضية الفلسطينية برمتها قد إنتهت إلى الأبد.
اوءيد بقوة التعليق السابق وبعد خبرة اكثر من ستين عاماً في السياسة الامريكيه وصلت الى هذا الرأي.
وأدعو العرب والمسلمين ان يراجعوا مواقف دونالد ترامب الذي وجدته اكثر رءيس أمريكي كارثياً وكارهاً للعرب والمسلمين . كما إني اكتب تعليقات في النيويورك تايمز انتقد بشدة سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ولذلك ادعو قادة العرب والمسلمين الأمريكيين ان يدخلوا في مفاوضات مع كمالا هاريس تتضمن تعهدا ً بشكل لا شك فيه على ما يلي:
دعوة مجلس الأمن للامم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الحرب الاسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الاراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا
إلزام اسراءيل بعدم عرقلة ممارسة الدول الفلسطينية من ممارسة سيادتها على كافة الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
عقد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط تحت رعاية مجلس الأمن للامم المتحدة.