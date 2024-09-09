حركة التاريخ: الحاجة للاختلاف مع محمد إقبال

قبل الحديث عن أهمية الاختلاف مع محمد إقبال حول فهمه لأدوات التغيير، أؤكد أن” قانون الحركة ” وسرعتها، أساسي في التحولات التي تعرفها الشعوب. الأفراد والمجموعات يمتلكون علاقات مختلفة مع التاريخ، فالشخص في طوكيو أو نيويورك تربطه بالتاريخ سرعة ووتيرة، مختلفة عن الشخص في إحدى صحاري افريقيا.

تيار الحداثة الأوروبي

وعندما برز تيار الحداثة الأوروبي، فقد مثّل ارتفاعا كبيرا في سرعة الحركة والإنجاز في غرب أوروبا، مع بقاء الوتيرة في الحركة أكثر بطئا، في العالم الإسلامي وأماكن أخرى. القضية ليست فلسفة أنوار أو عقلانية مبدعة.

التاريخ يصنعه البشر، ويمكن لأصناف منهم التأثير في سرعة تدفق أحداثه وإيقاعه، بحماقاتهم وخيالاتهم ومغامراتهم، كما بعقلانيتهم واتزانهم.

لقد نجحت إسرائيل في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، في جعل تاريخ المنطقة أكثر بطئا، من خلال مسار التطبيع والسلام الطويل، والكيفية التي تمت بها إدارة تلك المرحلة. أو لعلها سمعت بمقولة سيدنا علي لحظة الفتنة، ” هذا الأمر دواؤه التسكين”. فسكنت القضية إلى حين.

لكن قرارات فردية أو جماعية، تجعل التاريخ أكثر سرعة، مثل مهاجمة إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، الذي أنتج تطورات هائلة. وبسبب تسارع الأحداث لاحقا، أصبحت القدرة على التوقع ووضع السيناريوهات أمرا بالغ الصعوبة.

قانون الحركة

المزاج العربي والإسلامي الحالي ليس عمليا، بالقدر الذي يمنحه القدرة على التغيير. وارتباط ثقافة عربية إسلامية بمزاج من هذا النوع، ينتج معضلة في التعامل مع الزمان والمكان، اللذين يحيلان إلى مبدأ الحركة والسرعة. ولكم أن تتخيلوا حجم المفاهيم التي أنتجها العقل المسلم قديما حول الزمان والمكان في العقيدة، دون أن يربط ذلك بمبدأ حركة الفرد والمجتمع وسرعة الاستجابة.

الزمان والمكان لا ينبغي أن يكونا مبحثين خاصين بالله، غير الخاضع لهذين البعدين أساسا، بل خاصين بالإنسان الخاضع لهما في حركته في الحياة.

إن إزعاج هذا السكون في تصور العلاقة بين العقيدة وبناء الحضارة ضروري، خاصة أن مباحثها المجردة، ترى الكون في حالة الوجود، لا في حالة الصيرورة والحركة. سرعة الاستجابة ” لما يحييكم” هي ثمرة العقائد المتحركة.

تأمل ابن خلدون في الأحوال، واستنتج أنه لكي تنتقل المجتمعات من البداوة إلى الحضارة، فإنها تحتاج أن تغير سرعة حركتها. فحالة ” السكون والدّعة”، تمثل النقيض المباشر لمبدأ الحركة. الراحة والسكون حسب وصفه، ينتج عن بلوغ المجتمعات حالة ” التخمة”. والسكون هو الوصف الأدق، للضعف الشديد في الحركة.

إن السكون والدعة لا يعنيان الخمول والكسل الجسدي فحسب، بل تراجع معدل الفاعلية والإنجاز لدى الأفراد والمجموعات.

النتيجة المباشرة للدعة والسكون، أو” ضعف معدل الحركة”، هي التراجع الحاد في ” المطالبة”، التي غايتها الغلب، وبها قوام الحضارة بتعبيره. المطالبة هي المرادف الأدق للفاعلية والمدافعة. وتمثل حالة الدعة، المقدمة لإقبال الدولة على الهرم بتعبير أبي زيد.

قانون التحدي والاستجابة

يؤكد أرنولد توينبي ما نسعى لإثباته، وهو أن الانتقال إلى الحضارة يكون من ” السكون” إلى” الحركة”، وفق قانون التحدي والاستجابة، كما فهمه من تجارب الأمم. والحقيقة أن الاستجابة تتطلب قدرا كبيرا من الحركة، التي تنقل المجموعات من حالة الركود إلى الحركة.

أضيف علاقة أخرى لم ينتبه إليها توينبي، وهي أن التحديات محفز أساسي في تسارع حركة الإنسان وبروز التيارات، التي تمثل شكلا للاستجابة في حجمها ومداها. لكن التحديات قد تفوق طاقة المجتمعات، ولا تؤدي إلى الاستجابة، فترتفع بذلك التكلفة والخسائر.

إن التيار الجارف للمغول في القرن الثالث عشر الميلادي، كان في بداياته تحديا أقوى من طاقة المسلمين على مواجهته. والسبب في ذلك هو الاختلاف الكبير في سرعة الحركة، بين عالمي المغول والمسلمين.

مثلت تلك المرحلة من تاريخ المغول، قمة سرعة حركتهم فوق الخرائط، المؤدية إلى تسريع عجلة التاريخ من حولهم. وعندما تمكن المسلمون من هزيمتهم في حدود مصر، كانت موجة المغول قد أصبحت أضعف مما كانت عليه لحظة انطلاقها، بسبب حالة التمدد الواسعة في الجغرافيا.

يقع ما أطلق عليه توينبي” تحرير طاقة المجتمعات” في صلب مبدأ الحركة والسرعة. وهو يستعمل وصف الانتقال” من السكون إلى الحركة الدافعة”. حيث تقتضي الحركة الدافعة القول: إذا كانت الحاجة أمّ الاختراع، فإن أباها هو “العناد”.

العناصر النفسية

العناصر النفسية بالغة الأهمية في وجهة وحركة التاريخ. وخاصية ” العناد” لدى الأفراد والمجتمعات، أساسية في تفسير حجم الفاعلية لديهم. لابد أن نفترض باستمرار وجود العامل المجهول (x) في تفسير التحولات.

كان جيش قريش قبيل معركة بدر قد بعث عمير بن وهب الجمحي، ليعرف أعداد المقاتلين المسلمين وتسليحهم. فاستجال حول العسكر ثم رجع، فقال: ثلاثمائة رجل، يزيدون قليلا أو ينقصون. ولكن أمهلوني حتى أنظر، هل للقوم كمين أو مدد؟ فضرب في الوادي حتى أبعد، فلم ير شيئا. فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش، البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. الجملة الأخيرة تعبير دقيق على العامل المؤثر الذي ليس له كم أو حجم، وهو كتلة المغامرة والإصرار.

المحور الفاصل بين رموز التجديد، هو الفرق بين ” الحركة ” و”التنظير”، أو الجمع بينهما في التعامل مع الواقع. أما إقبال فكان مفكرا يصعب وضعه في خانة الإصلاحيين الحركيين. بينما كان الأفغاني إصلاحيا حركيا، يصعب وضعه في خانة المفكرين.

وأتحمل مسؤولية القول إن الحركية الإصلاحية تنتج أفكارا أكثر تأثيرا، مما تنتجه المدرسة الفكرية الخالصة. فما نتج عن حركية الأفغاني والبنا البسيطة الأفكار، أكبر تأثيرا مما نتج عن عمق سيد قطب ورشيد رضا.

تظهر إحدى مشكلات إقبال مع مبدأ الحركة، في تفضيله أن يكون نشاط شخص بالغ الحركة مثل الأفغاني، مركزا على دراسة الإسلام، بوصفه نظاما لعقيدة الإنسان ومسلكا في الحياة. فكان يفضل الدور الفكري للأفغاني على حركيته حشدا وتجييشا. لكن أمثال الأفغاني تسببوا في نشوء فكرة التيار في المنطقة، في حين لم تتمكن أفكار إقبال من التحول إلى تيار أو مجموعة.

رأى إقبال أن الإسلام يتبنى نظرة ديناميكية، يتسم فيها الكون بالحركة والتغير. وربط بشكل صحيح مبدأ الحركة في بناء الإسلام بالاجتهاد. وكما أتفق معه في اعتنائه بمبدأ الحركة في الاجتهاد، أجدني مضطرا إلى مخالفته حول طريقة ربطه التصوف بمبدأ الحركة.

إذ ليس في مقدور التصوف أن ينقل المجتمعات من حال السكون إلى حال الحركة، رغم ما يراه فيه إقبال من ” إمكان” توليد الفاعلية لتجديد الخطاب الديني. لم يمتلك التصوف القدرة على صناعة “التيار”، بينما تمكنت مدارس أخرى من إيجاد تيار أساسي في العالم الإسلامي.

مساهمات صوفية

لكن هذا لم يمنع وجود مساهمات صوفية في التيار الأساسي، لحظة بروزه في محطات معينة. التصوف ” حالة ” وليس” تيارا”، وهو حالة فردانية خالصة، مهما ظهر في أشكال وطقوس جماعية. فالذوق والوصول تجارب صوفية خاصة، لا يمكن تناقلها بين الناس.

يقرّ إقبال أن المعرفة الصوفية لا يمكن أن يُطّلع عليها، أي نقلها لإنسان آخر. لأن الحالات الصوفية أشبه بالشعور منها بالعقل. ومحتويات الشعور الديني نفسها لا يمكن الاطلاع عليها، أي نقلها للآخرين. لكن مسار انتقال المشاعر وتحولها إلى مشترك جماعي، هو عمق تشكل التيار وحركته.

مبدأ الحركة برأيي يتناقض مع جوهر التصوف، كاتجاه يميل نحو البطء الذي تقتضيه رياضات التأمل والاستغراق في الملكوت.

فتلك الرياضات مقتصرة على أصحابها، ولا تحمل معنى السرعة والحركة في المجتمع والحضارة. فهي إجهاد للذات، لا من أجل تسريع وتيرة أدائها الميداني، بل لكي ترقي بها الروح نحو الأعلى. وبين أن نختار الاستغراق أو الاحتراق، سوف أميل نحو الاحتراق، لكونه متناسبا مع توليد الطاقة التي تحتاجها الحركة.

لقد أسس إقبال إمكان ربط مبدأ الحركة بالرياضة الصوفية، على ما شاهده من واقع صوفي في زمانه ومكانه.

وهو مختلف جذريا عما يمكن مشاهدته اليوم من التفكك الصوفي. ولذلك حكم خطأ أن الرياضة الصوفية مثل النبوة، لم تنقطع عن الوجود الآن، بوصفها حقيقة من حقائق الحياة. لكن ذلك لا يمنع من القول إن التجربة والنزعة الروحية بشكل عام لدى إقبال، أساسية في تجديد التفكير الديني.

كاتب مغربي