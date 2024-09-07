حركة التضامن الدولية: إسرائيل تستهدف النشطاء لعزل الفلسطينيين

إسطنبول: قالت نيتا جولان، من مؤسسي حركة التضامن الدولية وهي منظمة غير حكومية تطوعت فيها الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، وقتلت على يد قناص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الجمعة، إن إسرائيل تستهدف النشطاء لعزل الفلسطينيين.

وأوضحت جولان أن عائشة نور وصلت إلى الضفة الغربية في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقالت جولان: “لم تتح لي الفرصة للقاء عائشة نور، لأنها أكملت تدريبها يوم الخميس”.

وأفادت أن الناشطة التركية الأمريكية هي ثالث متطوع في حركة التضامن الدولية يقتلها جنود الاحتلال الإسرائيليون بعد المتطوعة راشيل كوري، والمتطوع توم هورندال.

وأضافت جولان: “إسرائيل تريد التصرف بحرية في المنطقة من خلال عزل الفلسطينيين، ولهذا السبب تفعل كل شيء لإبعاد الناس، لأننا معًا أقوى”.

وأردفت: “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية، وتحاول أن تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين، ويمكنهم تحقيق ذلك بفضل تعاون وصمت العالم أجمع”.

وتابعت: “عائشة نور ليست المواطنة الأمريكية الأولى التي تقتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، فقد تم إطلاق النار على أمريكي أيضًا في بيتا في شهر أغسطس ولم تفعل الولايات المتحدة شيئًا”.

وأضافت: “انضمت عائشة نور إلى الأرواح التسعة الشجاعة التي استشهدت أثناء كسر حصار غزة على متن سفينة مافي مرمرة (في 2010)، نأمل أن نستمر في السير على خطاهم”.

وتوالت ردود الفعل العربية والعالمية المنددة بقتل الناشطة الأمريكية التركية برصاص جنود الاحتلال الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، كان في مطلعها إدانات من تركيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة ومصر وقطر وفلسطين والأردن وقطر.

(الأناضول)