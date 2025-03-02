حركة “الجهاد الإسلامي” تتهم نتنياهو “بالانقلاب” على اتفاق وقف النار في غزة

غزة: اتهمت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بالانقلاب” على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحمّلته مسؤولية التبعات.
وقال عضو القيادة السياسية في الحركة خميس الهيثم لوكالة فرانس برس إن “بيان نتنياهو انقلاب على الاتفاق الذي رعاه الوسطاء، والاحتلال يريد تمديد المرحلة الأولى دون تلبية الاستحقاقات التي التزم بها”، مضيفاً أن “الاحتلال هو الذي يتحمّل تبعات ذلك”.
(أ ف ب)
يتصرف المجرمون الصهاينة بقسوة ولا يحترمون القوانين الدولية، لسبب بسيط وهو أن الدول العربية والإسلامية بشكل عام ضعيفة وخاضعة. و يحبون هذا الوضع لأنه لا توجد دولة تريد التغيير حقًا
لقد رأى الجميع التضامن الحقيقي بين المجرمين الصهاينة والأمريكان , ورأى الجميع جبن ونفاق العرب مع الفلسطينيين. !