حركة الجهاد الإسلامي تنشر مقطع فيديو جديدا للأسير الإسرائيلي تروبانوف في غزة- (فيديو)

غزة: بثّت حركة الجهاد الإسلامي صباح الجمعة تسجيلا مصوّرا جديدا للأسير الإسرائيلي ساشا تروبانوف المحتجز في غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعد بث أول تسجيل له في وقت سابق هذا الأسبوع.

وناشد تروبانوف الذي تعرّف عليه أقاربه في أول تسجيل نشر الاثنين، في الفيديو الجديد أرييه درعي زعيم حزب شاس اليهودي المتطرف العضو في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مساعدته وغيره من الأسرى المحتجزين في غزة.

(وكالات)