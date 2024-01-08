سياسة | عربي | فلسطين

حركة الجهاد الاسلامي تنشر فيديو يظهر محتجزا إسرائيليا في غزة على قيد الحياة- (فيديو)

8 - يناير - 2024

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غزة: نشرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الاثنين شريط فيديو يظهر أحد المحتجزين الاسرائيليين على قيد الحياة، من بين 132 محتجزا لا يزالون في قطاع غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وفي المقطع المصور، يتحدث المحتجز الإسرائيلي باللغتين الإنكليزية والعبرية، وخلفه راية الجهاد الإسلامي مطالبا بإطلاق سراحه.

ويرثي أيضا المحتجز تامير هادار الذي أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاته في مطلع كانون الثاني/يناير.

(أ ف ب)

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  1. يقول Abdo:
    يناير 8, 2024 الساعة 5:29 م

    الجامعة العربية محنطة ومجمدة، يجب حل هذه المؤسسة، لافائدة ترجى منها، عبر تاريخها لم تستطع أن تحل أي مشكلة عربية على الإطلاق، فقط اجتماعات وبروتوكولات والتقاط الصور، العالم العربي يعتبر المنطقة الأكثر حروبا ومشاكل فوق الكرة الأرضية، هو نسيج اجتماعي وعقدي وايديولوجي موحد لكنه مشتت بالكامل، كل هذا بسبب المؤامرات والاحفاد والكراهية الشديدة بين العرب وبين بعضهم البعض

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