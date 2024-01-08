حركة الجهاد الاسلامي تنشر فيديو يظهر محتجزا إسرائيليا في غزة على قيد الحياة- (فيديو)

غزة: نشرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الاثنين شريط فيديو يظهر أحد المحتجزين الاسرائيليين على قيد الحياة، من بين 132 محتجزا لا يزالون في قطاع غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وفي المقطع المصور، يتحدث المحتجز الإسرائيلي باللغتين الإنكليزية والعبرية، وخلفه راية الجهاد الإسلامي مطالبا بإطلاق سراحه.

ويرثي أيضا المحتجز تامير هادار الذي أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاته في مطلع كانون الثاني/يناير.

“سـ.ـرايا القـ.ـدس” تنشر مقطعا لما قالت إنه رسالة الأسير الإسرائيلي المحتجز لديها إلعاد كتسير#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/pLlHl9H8mi — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 8, 2024

(أ ف ب)