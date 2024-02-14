حركة “الشباب الفلسطيني” تغلق جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو رداً على القصف الإسرائيلي لرفح- (فيديو)

سان فرانسيسكو (كاليفورنيا): تمكن احتجاج تضامني مع فلسطين من إغلاق حركة المرور لفترة وجيزة في ساعة الذروة على جسر البوابة الذهبية الشهير في مدينة سان فرانسيسكو صباح الأربعاء.

وذكرت شبكة “فوكس سان فرانسيسكو” أن دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا (CHP) عطلت التجمع قبل الساعة الثامنة صباحًا بقليل .

واستمر الاحتجاج على الجسر المكون من ستة مسارب حوالي 30 دقيقة.

وأعلنت مجموعة تسمى “حركة الشباب الفلسطيني” مسؤوليتها عن الاحتجاج. وقالت في بيان صحافي إن “العشرات من سكان منطقة الخليج أغلقوا جسر البوابة الذهبية رداً على القصف الإسرائيلي لرفح، لمطالبة الرئيس بايدن بالتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

وقالت السلطات إنه كان هناك احتجاج على طريق الولايات المتحدة السريع رقم 101 المتجه جنوبًا بالقرب من مدخل “غولدن غيت بريدج”.

وتم إغلاق جميع الممرات مؤقتًا وتمكنت السلطات من فتح حركة المرور في الممرات المتجهة جنوبًا من خلال مطالبة المتظاهرين بالتحرك.

ودعت اللافتات التي رفعها المتظاهرون إدارة الرئيس جو بايدن إلى التوقف عن تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل. كما دعا المتظاهرون إسرائيل إلى وقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أغلق المتظاهرون جسر البوابة الذهبية لعدة ساعات عندما كان بايدن في المدينة لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

ونظمت مظاهرات مماثلة في مدن أخرى للتنديد بالحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

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