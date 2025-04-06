حركة الشباب تطلق قذائف هاون قرب مطار مقديشو

مقديشو: أطلق مسلحو حركة الشباب قذائف هاون عدة قرب مطار مقديشو صباح الأحد، ما أدى إلى تعطيل الرحلات الجوية الدولية إلى الصومال، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع فقط على انفجار قنبلة زُرعت على جانب طريق في محاولة فاشلة لاستهداف موكب الرئيس حسن شيخ محمود، وقد أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنها.

ووفقا لمصادر أمنية، أطلقت قذائف الهاون من ضواحي مقديشو وسقطت في منطقة مفتوحة بمطار آدم عدي الدولي.

وقال مسؤول أمني طلب عدم كشف هويته “سقطت قذيفتان أو ثلاث قذائف هاون في منطقة مفتوحة بالمطار في ساعة مبكرة من صباح اليوم”.

وأفاد موظف في المطار طلب عدم كشف هويته بأن طائرة تركية كان مقررا أن تهبط في المطار تم تحويل مسارها إلى جيبوتي.

وأضاف أنهم أبلغوا أيضا بأن شركة مصر للطيران ألغت رحلتها لهذا اليوم.

واستهدف معسكر هالاني، وهو مجمع محصّن بشدة يضمّ مقار الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والبعثات الأجنبية وبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، وفقا للمتحدث باسم البعثة المقدم سعيد مواتشينالو.

وقال مواتشينالو “وقع قصف. فريقنا موجود حاليا على الأرض لإجراء تقييم”.

وأضاف المسؤول الأمني أنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن، ويبدو أن عددا من العمليات في المطار مستمر.

وتخوض حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تمردا منذ أكثر من خمسة عشر عاما ضد الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي في البلد الذي يعتبر من الأفقر في العالم.

(أ ف ب)