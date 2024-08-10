بعد احتجاجات طلابية.. استقالة رئيس المحكمة العليا في بنغلاديش

دكا: أعلن رئيس المحكمة العليا في بنغلاديش عبيد الحسن، السبت، استقالته من منصبه على خلفية حصار محتجين من الحركة الطلابية لمبنى المحكمة في العاصمة دكا.

وأوضح الحسن أنه سيلتقي رئيس البلاد محمد شهاب الدين مساء اليوم (السبت) لتقديم استقالته، حسب ما أفاد محاميان كبيران في المحكمة العليا للأناضول.

وفي وقت سابق، تم إلغاء اجتماع المحكمة العليا بكامل هيئتها بعد أن أصدرت الحركة الطلابية إنذارًا لمدة ساعتين لاستقالة رئيس المحكمة وقضاة قسم الاستئناف بحلول ظهر السبت.

وهدد المحتجون بمحاصرة منازل القضاة إذا لم يتم تلبية الطلب.

كما دعا آصف محمود، منسق الاحتجاجات الطلابية ومستشار الشباب والرياضة للحكومة المؤقتة، إلى استقالة رئيس المحكمة.

يأتي ذلك بعد أداء محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة المؤقتة في بنغلاديش بعد استقالة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء السابقة وفرارها من البلاد في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق ضد نظامها.

وكان الرئيس شهاب الدين عين محمد يونس (84 عاما) رئيسا للحكومة المؤقتة بعد حل البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.

(وكالات)