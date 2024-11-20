سياسة | عربي | فلسطين

حركة حماس تعتبر واشنطن “شريكا مباشرا” في “حرب الإبادة” في غزة بعد الفيتو في مجلس الأمن

منذ ساعة واحدة

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غزة: اعتبرت حركة حماس الأربعاء أن الولايات المتحدة “شريك مباشر في حرب الإبادة” على قطاع غزة، بعد استخدامها حق النقض لتعطيل لصدور قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت الحركة في بيان “مجددا تثبت الولايات المتحدة الأميركية أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا،(..)، وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالاحتلال تماما”.

(أ ف ب)

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  1. يقول كلام رصاص:
    نوفمبر 20, 2024 الساعة 5:17 م

    هل هذا اكتشاف لسر جديد؟ امريكا شريكة كاملة الشراكة مع اسراءيل منذ عدوان ١٩٦٧ على وجه التحديد.بل هي متقدمة في عدوانها ضدنا على موقف إسراءيل نفسه.
    الديمقراطيون والحمهوريون سواء في ذلك.

    رد

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