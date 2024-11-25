“حركة خمس نجوم” الإيطالية التي دعت للاعتراف بدولة فلسطين تنفصل عن مؤسسها بيبي غريلو

جوزيبي كونتي، في 18 يونيو 2024 في روما. ا ف ب

روما: انفصلت “حركة خمس نجوم”، الحزب الذي كان يحكم إيطاليا سابقًا، عن مؤسسها بيبي غريلو بعد صراع طويل على السلطة داخل صفوف الحزب.

وصوّت أغلبية أعضاء الحزب، يوم الأحد، لإلغاء منصب “الكفيل” الذي أنشأه غريلو بنفسه. وكان غريلو، ككفيل، يسعى إلى حماية القيم المؤسسة للحزب.

وكان هناك نزاع طويل بين رئيس الحركة الحالي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، وغريلو حول مستقبل الحزب.

La costituente #CinqueStelle vota sì alla svolta progressista, cancellando alcuni pilastri del Movimento come il limite dei due mandati. Abolito il ruolo del garante.#Conte dice: “Il fuoco è vivo, non si è mai spento”. #Grillo sui social: “Da francescani a gesuiti”. pic.twitter.com/FByoUnyopv — Tg1 (@Tg1Rai) November 24, 2024

يسعى كونتي إلى تحويل “حركة خمس نجوم”، التي بدأت كحركة احتجاجية مناهضة للمؤسسية، إلى قوة ذات توجّه يساري. من جهة أخرى، يتهم غريلو كونتي بالتخلي عن المبادئ الأساسية للحزب والتكيّف مع السياسة المؤسسية.

وكان غريلو، الكوميدي التلفزيوني، قد أسس الحركة في عام 2009.

وكان الحزب في السلطة من عام 2018 حتى 2022، حيث شغل كونتي منصب رئيس وزراء إيطاليا من عام 2018 إلى 2021.

(د ب أ)