سياسة | دولي | أوروبا

“حركة خمس نجوم” الإيطالية التي دعت للاعتراف بدولة فلسطين تنفصل عن مؤسسها بيبي غريلو

25 - نوفمبر - 2024

جوزيبي كونتي، في 18 يونيو 2024 في روما. ا ف ب

حجم الخط
0

روما: انفصلت “حركة خمس نجوم”، الحزب الذي كان يحكم إيطاليا سابقًا، عن مؤسسها بيبي غريلو بعد صراع طويل على السلطة داخل صفوف الحزب.

وصوّت أغلبية أعضاء الحزب، يوم الأحد، لإلغاء منصب “الكفيل” الذي أنشأه غريلو بنفسه. وكان غريلو، ككفيل، يسعى إلى حماية القيم المؤسسة للحزب.

وكان هناك نزاع طويل بين رئيس الحركة الحالي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، وغريلو حول مستقبل الحزب.

يسعى كونتي إلى تحويل “حركة خمس نجوم”، التي بدأت كحركة احتجاجية مناهضة للمؤسسية، إلى قوة ذات توجّه يساري. من جهة أخرى، يتهم غريلو كونتي بالتخلي عن المبادئ الأساسية للحزب والتكيّف مع السياسة المؤسسية.

وكان غريلو، الكوميدي التلفزيوني، قد أسس الحركة في عام 2009.

وكان الحزب في السلطة من عام 2018 حتى 2022، حيث شغل كونتي منصب رئيس وزراء إيطاليا من عام 2018 إلى 2021.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الفرنسي: باريس لن تعترف بمفردها بدولة فلسطينية
منذ 18 ساعة
وزير الخارجية الألماني: الاعتراف بدولة فلسطينية الآن سيكون “مؤشرا خاطئا”
5 - يونيو - 2025
رام الله.. مباحثات فلسطينية فرنسية لوقف حرب غزة والاعتراف بفلسطين
4 - يونيو - 2025
سفير فلسطين في الأمم المتحدة: التحوّل الكمي في نصرة شعبنا سيتحوّل إلى دعم نوعي وسنرى قيام دولتنا المستقلة
3 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية