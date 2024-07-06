حركة «غير ملتزم» ترفض انتخاب بايدن أو أي مرشح ديمقراطي لا يلتزم بوقف دائم للحرب الإسرائيلية على غزة

واشنطن ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي يضغط فيه الديمقراطيون على مستوى البلاد على الرئيس جو بايدن للتخلي عن مساعي إعادة انتخابه، يقول الناخبون المتحالفون مع حركة «غير ملتزم» للاحتجاج على دعمه للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة، إنهم لن يدعموا أي مرشح لا يقدم التزامًا واضحًا بوقف إطلاق النار الدائم.

وقالت هالة أحمد، محللة السياسات والمتحدثة باسم حملة «استمع إلى ويسكونسن»: «أعتقد أنه سيكون من الخطأ أن يغير الحزب الديمقراطي مساره ويبقى على المسار بشأن هذه القضية بالذات التي حشدت الكثير من الناس بطريقة غير مسبوقة في الانتخابات التمهيدية» مشيرة إلى أن هؤلاء الناس سيستمرون في الظهور والدعوة إلى أن يتم سماعهم في نظام، يبدو أنه يستمر في تجاهلهم.

وأضافت أحمد: «يجب عليهم أن يتركوا هذه السياسة تموت مع هذه الإدارة وأن يتحركوا نحو أن يصبحوا حزباً يلتزم بقيمه الفعلية، والتي من المفترض أن تكون مناهضة للحرب ومؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي – وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع كل ما تمثله ترشيحات ترامب» وفقاً لما قاله موقع «إنترسيبت».

وقد انطلقت الحركة المناهضة للحرب للتصويت «غير الملتزم» بدلاً من دعم بايدن في وقت سابق من هذا العام قبل الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في ولاية ميشيغان في شباط/فبراير. وأطلق المدافعون عن التصويت الاحتجاجي لاحقًا فروعًا في ولايات متأرجحة أخرى مهمة بما في ذلك ويسكونسن وبنسلفانيا، وحصلوا على أكثر من نصف مليون صوت في أكثر من اثنتي عشرة انتخابات تمهيدية.

وحازت الحركة على دعم ما لا يقل عن 25 مندوبًا في المؤتمر الوطني الديمقراطي المقبل.

وقال ناشطون من مختلف أنحاء البلاد إنهم سيدافعون عن أجندة مناهضة للحرب في المؤتمر في آب/اغسطس وسيمتنعون عن التصويت في تشرين الثاني/نوفمبر ما لم يتقدم مرشح مناسب، ويسرد أولويات سياسية مثل دعم وقف إطلاق النار الدائم والوقوف في وجه جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل وهي تتدخل في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية. وحتى مع إصرار حملة بايدن على أنه لن يتنحى جانباً، يبدو أن العديد من الديمقراطيين يصطفون خلف نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة بديلة، مع طرح بعض حكام الولايات الديمقراطيين أيضًا.

وقال سعد فاروق، وهو ناخب غير ملتزم في ولاية ماساتشوستس: «إن المعيار الأول الذي أضعه في اعتباري عند اختيار أي مرشح هو معارضة الإبادة الجماعية في غزة».

وأضاف فاروق أنه من غير المرجح أن تختار اللجنة الوطنية الديمقراطية أي مرشح يتخذ موقفاً مناهضاً للحرب الإسرائيلية المستمرة، وأنه سيدعم مرشحة الحزب الأخضر جيل شتاين إذا ظهرت على ورقة الاقتراع في ماساتشوستس.

وحسب ما ورد، قال كول سانديك، الذي ترك بطاقة اقتراعه الأولية في نيويورك فارغة، إن مخاوفه بشأن دعم بايدن تنبع بالكامل من تعامله مع الحرب على غزة.

وكتب سانديك: «كانت بقية فترة رئاسته غير مثالية ولكنها أفضل مما كنت أعتقد، وكنت على استعداد تام للتصويت له قبل السابع من تشرين الأول/اكتوبر. كل ما أريده حقًا من مرشح بديل هو ببساطة بعض الاعتدال في هذه القضية. بعض الالتزام بوقف إطلاق النار، وبعض الاعتراف بالمذبحة التي حدثت. وبعض القلق بشأن الحريات المدنية التي انتزعت من كل من هم مثلي ممن يعارضون ويحتجون». وقال سانديك إنه سيدعم حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر أو هاريس. وأضاف: «ترشيح بايدن في هذه المرحلة هو حكم بالإعدام».

وقال شانيز حميد، وهو ناخب غير ملتزم في كاليفورنيا، إن الحرب في غزة تشكل خطا أحمر بالنسبة له كناخب.

وكتب حميد: «يتعين على أي مرشح جديد أن يفعل شيئا لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين وأن يكون منفتحا على إجراء تغييرات من خلال المحكمة العليا وعرقلة التصويت. وإلا فلن يتغير شيء ولن يكون هناك معنى للتصويت».

وذكر السيناتور بيرني ساندرز، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، كمرشح قد يكون مناسبًا، لكنه اعترف بأنه «لا توجد فرصة واقعية لترشيحه». وقال حميد إنه لم يكن على دراية بسياسات هاريس، «لكن إذا فكرت في فكرة وقف إطلاق النار، فسوف أصوت».

ترشح هاريس غير ممكن

ومن جانبها، ذكرت التقارير أن هاريس دفعت البيت الأبيض إلى إظهار المزيد من التعاطف مع معاناة الفلسطينيين في تصريحاتها العلنية عن الحرب. وفي آذار/مارس، ألقت هاريس خطاباً يرمز إلى التصعيد الأمريكي، حيث دعت بقوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار» وحثت إسرائيل على بذل المزيد من الجهود لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة. وقالت: «لا أعذار». وحتى في ذلك الوقت، ظهرت تقارير تفيد بأن مسؤولين في مجلس الأمن القومي خففوا من حدة أجزاء من خطابها.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قالت هاريس: «يتعين علينا أن نضع هدفاً نبدأ العمل على تحقيقه الآن، من أجل السلام وتوفير قدر متساو من الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين. إن الفلسطينيين لهم الحق في تقرير المصير، ولهم الحق في الكرامة، وسوف يتعين علينا أن نعمل على تحقيق ذلك».

بالنسبة لبعض الناشطين، فإن ارتباط هاريس ببايدن يجعل ترشحها غير ممكن. وقال محمد حسين، وهو ناخب غير ملتزم في مينيسوتا، إنه لا يريد أن يرى أي شخص من الإدارة الحالية يحل محل بايدن. وقال: «لن أثق فيهم للتحدث عندما لا يستطيعون حتى التحدث عن السيرك الواضح الذي يحدث. أود أن أشكك في قدرتهم على التعامل مع المواقف والقرارات الصعبة لأنه يبدو أن لا أحد في الإدارة يدق ناقوس الخطر بشأن الموقف المحرج».

وكتب حسين أن هاريس «مذنبة بالارتباط. في نظري، إما أنها موافقة على ترشح بايدن مرة أخرى كرئيس أو أنها غير قادرة على إقناعه بالتخلي عن ذلك. وكلا الأمرين صفات سيئة في الرئيس».

وأضاف حسين أنه مهتم بحاكم قد يحل محل بايدن في قائمة الديمقراطيين لأنهم قد يكونون أقل ارتباطًا بسياسة العاصمة واشنطن. وقال: «أشعر أنهم أقل عرضة للتأثر بالناس في واشنطن».

وقد ذكر ويل داوسون، الناخب غير الملتزم في واشنطن العاصمة، عدة عوامل قد تدفعه إلى تغيير تصويته من شتاين من الحزب الأخضر إلى سياسي آخر. وكان أول هذه العوامل على قائمته الوعد بالدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري ومحاربة نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في الكونغرس.

وكتب داوسون: «من المثالي أيضًا أن يعمل هذا المرشح على الابتعاد أكثر عن المشروع الاستعماري الإسرائيلي بمرور الوقت، بهدف إلغاء دعمنا المالي، وإنهاء وكالة المصالح الأجنبية التي تديرها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) والدفع نحو مقاطعة وطنية على غرار [جنوب أفريقيا] أثناء نظام الفصل العنصري».

وأضاف أن المرشح سيضطر أيضًا إلى الدفع نحو إصلاح المحكمة العليا. وقال داوسون: «سيكون على المرشح أن يعد بالدفع نحو عزل الرئيس، وتوسيع المحاكم. وإذا استوفى المرشح البديل هذين الشرطين، فسأفكر بالتأكيد في تغيير صوتي من جيل شتاين. بل وربما أطرق الأبواب/أشارك في الحملات الانتخابية لصالحهم».