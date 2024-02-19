حركة لبنانية تنفي ارتباط شركة استهدفتها إسرائيل بأنشطة مسلحة

بيروت: نفت جهة لبنانية تسمي نفسها “حركة شباب لبنان”، الإثنين، أي علاقة لصاحب شركة المولّدات “Infinite Power” بأي نشاط يتعلق بالأسلحة والذخائر والمتفجرات.

جاء ذلك في بيان للحركة نقلته وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، وذلك في تعقيبها على قصف إسرائيلي استهدف مقرّها في بلدة الغازية جنوب لبنان، بزعم أنها بنى تحتية لحزب الله، ما أسفر عن 14 مصابًا.

وورد في البيان: “شركة المولدات Infinite Power التي استهدفها العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم (الاثنين) في منطقة الغازية جنوب لبنان، وادّعى إعلامه أنها تحتوي على أسلحة ومتفجرات، شريكها الرئيسي ومديرها العام هو محمد حسن ليلا، عضو المكتب السياسي في الحركة عن محافظة الجنوب منذ العام 2017”.

وأكدت الحركة التي لم يسبق أن تواتر اسمها في المصادر اللبنانية، أن “محمد ليلا لا يتعاطى أي نشاط يتعلق بالأسلحة والذخائر والمتفجرات”.

واعتبرت أن “الانفجار الذي وقع في مركز شركته الذي لا يحتوي أية متفجرات أو أسلحة، ليس إلا عملية جديدة من عمليات العدو التي تستهدف المدنيين العزّل ومصالح اللبنانيين تحت حجة واهية هي استهداف مستودعات سلاح لا وجود لها أصلا”.

وجددت الحركة في البيان ذاته تأكيدها “رفض العمليات الإجرامية التي يشنها العدو الغاشم على الأراضي اللبنانية وفي فلسطين المحتلة”، مشددة على أن “هذه العمليات لن تثني اللبنانيين عن التمسك بكل شبر من أرضهم”.

وفي وقت سابق، الإثنين، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منطقة واقعة في بلدة الغازية عند أطراف مدينة صيدا (تبعد 50 كلم عن الحدود) ما أدّى إلى إصابة 14 شخصاً معظمهم من العمال السوريين والفلسطينيين، وفقاً للوكالة الرسمية اللبنانية.

وعقب الغارة، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي، أن القصف استهدف مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله ردّا على سقوط طائرة مسيرة للحزب قرب طبريا”، شمال إسرائيل.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الأولى منذ تأسيسها بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)