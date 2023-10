حركتا حماس والجهاد الإسلامي تعلنان تنفيذ قصف صاروخي مكثف على مطار بن غوريون و تل أبيب وأسدود وعسقلان- (فيديوهات)

غزة: أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الأربعاء تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة على جنوب إسرائيل ومطار بن غوريون في الشمال، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في التجمعات السكانية المحيطة بقطاع غزة.

وقالت سرايا القدس إنها “توجه الآن ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان والمدن والمستوطنات في غلاف غزة”. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أنها “تقصف مطار بن غوريون برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين”.

❗️ Ben Gurion Airport in Tel Aviv under fire from #Hamas

Hamas said it was shelling "in response to an attack on civilians". Powerful shelling of the south and center of #Israel also continues 🤬🤬🤬#HamasTerrorists pic.twitter.com/ss7PIWdqiC

— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) October 11, 2023