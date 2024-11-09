حروب نتنياهو: على أعتاب ترامب

لم يكن خافياً أن الأمل في عودة ترامب إلى البيت الأبيض كان أحد أسباب نتنياهو من وراء إطالة حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزة، نظراً للانحياز الأعمى الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق، والمنتخب اليوم، لصالح دولة الاحتلال في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالاستيطان في الجولان السوري المحتل وإبرام اتفاقيات التطبيع. على أعتاب وصول ترامب إلى البيت الأبيض، لا يعتزم نتنياهو تشديد حروبه ضدّ غزة والضفة الغربية ولبنان فقط، بل يطمع في امتلاك تفويض إضافي لارتكاب جرائم حرب أفظع وأبشع.

(حدث الأسبوع، 6ـ15)