حريق بمدرسة داخلية في كينيا يحصد أرواح 17 تلميذا- (صور وفيديوهات)

نيروبي: قالت الشرطة في كينيا إن حريقا اندلع في مسكن بمدرسة ابتدائية داخلية بوسط البلاد أودى بحياة 17 تلميذا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقالت قناة سيتيزن التلفزيونية في وقت سابق إن النيران أحرقت التلاميذ حتى بات من الصعب التعرف عليهم.

ونشب الحريق في أكاديمية هيلسايد إنداراشا في نيري بينما كان الأطفال نائمين.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانجو “فقدنا 17 تلميذا في الحريق بينما أصيب 14 آخرون… فريقنا موجود في مكان الحادث في الوقت الحالي”.

وقال إسحق موارا المتحدث باسم الحكومة إن الأطفال كانوا تلاميذ في الصفوف من الرابع إلى الثامن، مضيفا أن أعمارهم تتراوح بين تسعة أعوام إلى 13 عاما. وذكر في بيان أن المسكن كان يؤوي 156 تلميذا.

ولم يتضح بعد سبب الحريق.

SAD NEWS !!

16 pupils Burnt beyond recognition 1 more succumbed to injuries rising the number of deaths to 17. While 14 are rushed to hospital with burns injuries after fire 🔥 🔥 broke at Hillside Endarasha Primary Academy in Kieni, Nyeri County

Let’s pray for the affected. pic.twitter.com/XunDMnhWTX — The Dawn (Jossy..y Murage)🇰🇪🇱🇷 (@Jossmurage2) September 6, 2024

وقال الرئيس وليام روتو إنه طلب من السلطات التحقيق فيما وصفه بأنه “حادث مروع” وتعهد بمحاسبة المسؤولين عنه.

وكتب الصليب الأحمر الكيني على إكس “فرضت السلطات نطاقا أمنيا حول المدرسة”. ولم يتم الرد على اتصالات من رويترز لخط الهاتف الرئيسي في المدرسة.

ووقعت سلسلة من الحرائق في مدارس في كينيا في السنوات القليلة الماضية، وتبين أن العديد منها كان حريقا متعمدا.

ولقي تسعة طلاب حتفهم في سبتمبر أيلول 2017 في حريق اندلع في مدرسة بالعاصمة نيروبي، وقالت الحكومة إن الحريق كان متعمدا.

وفي عام 2001، أودى حريق بحياة 58 تلميذا في مسكن داخلي بمدرسة كيانجولي الثانوية خارج نيروبي.

وفي عام 2012، توفي ثمانية طلاب في مدرسة في مقاطعة هوما باي غرب كينيا.

(رويترز)