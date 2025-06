حريق بمدرسة داخلية في كينيا يحصد أرواح 17 تلميذا- (صور وفيديوهات)

نيروبي: قالت الشرطة في كينيا إن حريقا اندلع في مسكن بمدرسة ابتدائية داخلية بوسط البلاد أودى بحياة 17 تلميذا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقالت قناة سيتيزن التلفزيونية في وقت سابق إن النيران أحرقت التلاميذ حتى بات من الصعب التعرف عليهم.

ونشب الحريق في أكاديمية هيلسايد إنداراشا في نيري بينما كان الأطفال نائمين.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانجو “فقدنا 17 تلميذا في الحريق بينما أصيب 14 آخرون… فريقنا موجود في مكان الحادث في الوقت الحالي”.

وقال إسحق موارا المتحدث باسم الحكومة إن الأطفال كانوا تلاميذ في الصفوف من الرابع إلى الثامن، مضيفا أن أعمارهم تتراوح بين تسعة أعوام إلى 13 عاما. وذكر في بيان أن المسكن كان يؤوي 156 تلميذا.

ولم يتضح بعد سبب الحريق.

