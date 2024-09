حريق بمستودع وقود في روسيا جراء هجوم بمسيّرة- (فيديو)

موسكو- كييف: تعرض مستودع وقود في أوريول، وهي مدينة روسية على بُعد حوالى 160 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، لهجوم شنته طائرة بلا طيار في وقت باكر الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع حريق، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي أندريه كليتشكوف.

وكتب كليتشكوف على تلغرام “تحطمت طائرة بلا طيار في أوريول. تعرض مجمع للوقود والطاقة لهجوم. الخدمات الخاصة تعمل في مكان الواقعة لاحتواء الحريق. لا يوجد ضحايا”.

وبحسب مسؤول في خدمات الطوارئ نقلت تصريحاته وكالة ريا نوفوستي، اشتعلت النيران في خزان يحتوي منتجات بترولية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع حوالي الساعة 3,00 (منتصف الليل ت غ).

