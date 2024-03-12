حريق بمستودع وقود في روسيا جراء هجوم بمسيّرة- (فيديو)

موسكو- كييف: تعرض مستودع وقود في أوريول، وهي مدينة روسية على بُعد حوالى 160 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، لهجوم شنته طائرة بلا طيار في وقت باكر الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع حريق، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي أندريه كليتشكوف.

وكتب كليتشكوف على تلغرام “تحطمت طائرة بلا طيار في أوريول. تعرض مجمع للوقود والطاقة لهجوم. الخدمات الخاصة تعمل في مكان الواقعة لاحتواء الحريق. لا يوجد ضحايا”.

وبحسب مسؤول في خدمات الطوارئ نقلت تصريحاته وكالة ريا نوفوستي، اشتعلت النيران في خزان يحتوي منتجات بترولية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع حوالي الساعة 3,00 (منتصف الليل ت غ).

⚡️ An oil depot is on fire in the Russian city of Oryol, Russian media reports. The governor of the Oryol region, Klychkov, reported that a UAV had crashed into a fuel and energy facility. pic.twitter.com/rmc8HBNiyH — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) March 12, 2024

كما هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية ليل الاثنين الثلاثاء منطقة بيلغورود الروسية، القريبة من مدينة خاركيف الأوكرانية، دون وقوع إصابات، بحسب حاكم المنطقة الذي قال إن خط كهرباء قد تضرر.

وذكر الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام أن “منطقة بيلغورود تعرضت لهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات بلا طيار”.

وبحسب قوله، انقطعت الكهرباء عن سبع مناطق بسبب هذا الهجوم.

إلى ذلك، دُمّرت طائرة بلا طيار فوق منطقة تولا في جنوب موسكو، بحسب ما نقلت وكالة تاس عن وزارة الأمن الإقليمية.

وأعلن حاكم منطقة كورسك، الواقعة أيضا قرب حدود أوكرانيا، أن الدفاعات الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بلا طيار.

منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا نهاية شباط/فبراير 2022، تمكن الجيش الأوكراني من تنفيذ هجمات بطائرات بلا طيار بشكل متزايد داخل الأراضي الروسية.

وقالت روسيا السبت إنها دمرت 47 طائرة بلا طيار أوكرانية، معظمها في منطقة على الحدود مع أوكرانيا.

زيلينسكي: الوضع على الجبهة الأمامية أفضل مما كان عليه في الأشهر الثلاثة السابقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع على جبهة الحرب الأوكرانية مع روسيا أفضل مما كان عليه منذ ثلاثة أشهر، حيث لم تحقق القوات الروسية أي تقدم جديد بعد استيلائها الشهر الماضي على مدينة أفدييفكا في شرق البلاد.

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع قناة (بي إف إم) الفرنسية الاثنين، إن أوكرانيا طورت موقعها الاستراتيجي على الرغم من نقص الأسلحة، لكنه أشار إلى أن الوضع قد يتغير مرة أخرى إذا لم تتلق بلاده إمدادات جديدة.

وقال زيلينسكي في تصريحات مصحوبة بتعليق صوتي باللغة الفرنسية “الوضع أفضل بكثير مما كان عليه خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.

وأضاف “لقد واجهنا بعض الصعوبات بسبب النقص في قذائف المدفعية، والحصار الجوي، والأسلحة الروسية البعيدة المدى، والهجمات التي نفذتها الطائرات المسيرة الروسية بكثافة”.

وأردف “عملنا بطريقة فعالة للغاية… لمواجهة الطائرات الروسية. وضعنا تحسن في الشرق. وأوقفنا تقدم القوات الروسية”.

ومنح استيلاء روسيا على أفدييفكا فرصة لقواتها لالتقاط الأنفاس في الدفاع عن المركز الإقليمي الذي تسيطر عليه روسيا في دونيتسك، على بعد 20 كيلومترا إلى الشرق.

واستولت القوات الروسية بعد ذلك على مجموعة من القرى بالقرب من أفدييفكا. لكن متحدثين عسكريين أوكرانيين قالوا الأسبوع الماضي إن هذه القوات لم تحقق تقدما جديدا وإن القوات الأوكرانية عززت مواقعها.

وأوضح زيلينسكي أن القوات الروسية سوت كل شيء بالأرض خلال القصف الذي تعرضت له أفدييفكا على مدار شهور. وقال “لم يعد بإمكاننا التحدث عن مدينة حيث تعرض كل شيء للدمار في أفدييفكا”.

وأضاف أن القوات الروسية تتفوق على قواته من حيث الأسلحة بعيدة المدى.

لكنه قال إن القوات الأوكرانية أسقطت أعدادا كبيرة من الطائرات الروسية و”تواصل التصدي بقوة (لهذه الطائرات) في البحر الأسود”، حيث تعرضت أهداف عسكرية روسية لهجمات متكررة.

وأضاف أن القوات الأوكرانية أقامت ثلاثة خطوط من التحصينات على مساحة تتجاوز ألف كيلومتر من الأراضي.

(وكالات)