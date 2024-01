حريق بمصفاة نفط في جنوب روسيا- (فيديو)

موسكو: نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين قولهم إن حريقا اندلع بمصفاة نفط كبيرة في بلدة توابسه بجنوب البلاد يوم الأربعاء وأن فرق الطوارئ تكافح الحريق.

وأفاد بيان صادر عن خدمة الطوارئ في منطقة كراسنودار، أو كوبان، بأنه “تجري السيطرة على الحريق. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات”.

BREAKING:

A massive force is raging at the Tuapse, oil refinery in Krasnodar Krai, Russia after it was struck by Ukrainian drones.

The refinery belonging to Rosneft is the only one located on the coast of the Black Sea & is one of the country’s largest pic.twitter.com/0pVC9w1ePr

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 24, 2024