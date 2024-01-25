سياسة | دولي | روسيا

حريق بمصفاة نفط في جنوب روسيا- (فيديو)

منذ 18 دقيقة

دخان يتصاعد من حريق اندلع بمصفاة نفط في بلدة توابسه بجنوب روسيا

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موسكو: نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين قولهم إن حريقا اندلع بمصفاة نفط كبيرة في بلدة توابسه بجنوب البلاد يوم الأربعاء وأن فرق الطوارئ تكافح الحريق.

وأفاد بيان صادر عن خدمة الطوارئ في منطقة كراسنودار، أو كوبان، بأنه “تجري السيطرة على الحريق. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات”.

كما نقلت الوكالات عن مسؤولين في المطار الرئيسي بالمنطقة القريبة من سوتشي أنه جرى تعليق عمليات الهبوط والإقلاع.

وقال سيرغي بويكو رئيس منطقة توابسه عبر تيليغرام إن موقع الحريق يوجد بوحدة التفريغ بالمصفاة، وهو قسم معالجة ثانوي. وأشار إلى أن جهود إخماد الحريق مستمرة.

وعرضت قنوات غير رسمية على تطبيق تيليغرام صورا للحريق وقالت إن طائرات مسيرة هي السبب في اندلاعه.

(رويترز)

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