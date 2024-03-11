حريق ضخم بمخازن للشركة العامة للكهرباء بمحيط طرابلس- (فيديو)

طرابلس: اندلع حريق ضخم الأحد في مخازن تابعة للشركة العامة للكهرباء في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية دون أن يسفر عن إصابات حسبما أعلنت السلطات.

واشتعلت النيران في مخازن للمعدات تابعة للشركة العامة للكهرباء مساء الأحد في منطقة الكريمية الصناعية على بعد نحو عشرين كيلومترا إلى جنوب طرابلس.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في طرابلس بأن أعمدة كثيفة من الدخان الأسود شوهدت من العاصمة الليبية حتى بعد حلول الظلام.

وأظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل وبثتها وسائل إعلام محلية عشرات من عناصر الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران قبل أن يدفعهم انفجار قوي إلى التراجع.

#طرابلس : لاتزال النيران تشتعل وتتوسع بمقر الشركة العامة للاعمال الكهربائية بطرابلس جراء الانفجار مساء اليوم

الحريق المندلع بعد قرار جرد شركة أشغال الكهرباء pic.twitter.com/0zvMhnGrv1 — سالم محمد 2 (@L1JmG9xosh7fgo1) March 10, 2024

ورغم عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إلى إجراء تحقيق لتحديد مصدر الحريق.

وأمر وزير الداخلية عماد الطرابلسي بـ”إخلاء المنازل الواقعة قرب مخازن الشركة العامة للكهرباء في الكريمية لمسافة كيلومتر” حسب ما جاء في بيان على فيسبوك.

ولا تزال أسباب الحريق مجهولة وكذلك حجم الأضرار.

(أ ف ب)