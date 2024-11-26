حريق ضخم في اليابان في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية- (فيديو)

طوكيو: اندلع حريق ضخم صباح الثلاثاء في موقع تجارب تابع لوكالة الفضاء اليابانية أثناء اختبارها صاروخ “إبسيلون إس” الذي يعمل بالوقود الصلب، وفقا لمشاهد بثّتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية “إن إتش كيه”.

وأظهرت المشاهد التلفزيونية كرات نار وأعمدة دخان ترتفع من مركز تانيغاشيما الفضائي قرابة الساعة 8:30 صباحا (23,30 ت غ الإثنين).

🇯🇵 | During the testing of the Epsilon S rocket engine in Japan, a major fire broke out. No reports of casualties have been received. According to media sources, the fire ignited 30 seconds after the test began. ®️ Channel 16 International#Japan #Rocket #EpsilonS #Fire… pic.twitter.com/zxWrMzY7Cq — Channel 16 News (@C16News) November 26, 2024

وحاولت وكالة فرانس برس استيضاح مسؤولين في وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) حقيقة ما جرى، لكنّ الاتصال بهم كان متعذّرا.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية فإنّ الحريق اندلع أثناء اختبار اشتعال جرى بحضور وسائل إعلام كان مندوبوها واقفين على بُعد حوالي 600 متر من موقع التجربة.

وما هي إلا نصف دقيقة تقريبا من بدء اختبار الاشتعال حتى سُمع دويّ انفجار قوي، وتطاير ما يبدو أنه جسم محترق باتجاه البحر، بحسب ما ذكرت “إن إتش كي”.

من جهتها، أفادت صحيفة سانكي أنّ لهبا برتقالي اللون اندلع من محرك الصاروخ الذي كان قبل الانفجار موضوعا على منصة أفقية.

(أ ف ب)