حريق ضخم في اليابان في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية- (فيديو)

طوكيو: اندلع حريق ضخم صباح الثلاثاء في موقع تجارب تابع لوكالة الفضاء اليابانية أثناء اختبارها صاروخ “إبسيلون إس” الذي يعمل بالوقود الصلب، وفقا لمشاهد بثّتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية “إن إتش كيه”.

وأظهرت المشاهد التلفزيونية كرات نار وأعمدة دخان ترتفع من مركز تانيغاشيما الفضائي قرابة الساعة 8:30 صباحا (23,30 ت غ الإثنين).

🇯🇵 | During the testing of the Epsilon S rocket engine in Japan, a major fire broke out. No reports of casualties have been received. According to media sources, the fire ignited 30 seconds after the test began.

