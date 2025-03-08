حريق ضخم في غزة وتدمير مركبات الدفاع المدني يعوق جهود الإطفاء- (فيديو)

“القدس العربي”: أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، عن اندلاع “حريق هائل” في مخازن تحتوي على مواد تموينية في مدينة غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق بسبب تدمير إسرائيل لمعظم مركبات الإطفاء في الهجمات المستمرة على القطاع.

وأوضح أن مركبتين فقط تشاركان في إخماد النيران بعد تدمير معظم المعدات في الاعتداءات الإسرائيلية.

الدفاع المدني بغزة: نحاول تطويق حريق هائل نشب في مخازن تحتوي على مواد تموينية في شارع النصر شمال مدينة غزة، وفقط مركبتين للإطفاء فقط تشاركان في إخماد ألسنة النيران الهائلة بعد تدمير الاحتلال معظم مركبات الدفاع المدني. pic.twitter.com/Vb8HmnFdb6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 8, 2025

خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت نحو 16 شهراً بدعم أمريكي، دمرت إسرائيل معظم مركبات الدفاع المدني وقتلت العشرات من أفراد طواقمه، فيما أصيب آخرون.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، والذي يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوماً.