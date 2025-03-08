سياسة | عربي | فلسطين

حريق ضخم في غزة وتدمير مركبات الدفاع المدني يعوق جهود الإطفاء- (فيديو)

8 - مارس - 2025

حريق ضخم في مخازن تحتوي على مواد تموينية شمال مدينة غزة

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“القدس العربي”: أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، عن اندلاع “حريق هائل” في مخازن تحتوي على مواد تموينية في مدينة غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق بسبب تدمير إسرائيل لمعظم مركبات الإطفاء في الهجمات المستمرة على القطاع.

وأوضح أن مركبتين فقط تشاركان في إخماد النيران بعد تدمير معظم المعدات في الاعتداءات الإسرائيلية.

خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت نحو 16 شهراً بدعم أمريكي، دمرت إسرائيل معظم مركبات الدفاع المدني وقتلت العشرات من أفراد طواقمه، فيما أصيب آخرون.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، والذي يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوماً.

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