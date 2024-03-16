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حريق ضخم يلتهم استديو الأهرام في منطقة العمرانية بالعاصمة المصرية- (فيديوهات)

منذ 17 دقيقة

لقطة شاشة

تامر هنداوي
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القاهرة-” القدس العربي”: شهد استوديو الأهرام  أعرق ستوديوهات السينما في مصر، حريقا ضخما في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ودفعت قوات الحماية المدينة المصرية بسيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق، كما أخلت المكان من الفنيين والعمال.


 

وساد التوتر شارع خاتم المرسلين الذي يقع فيه استوديو الأهرام، خوفا من امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، في وقت تعالت فيه أصوات سيارات الإطفاء والإسعاف في المنطقة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن النيران نشبت في “لوكيشن” مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وتبين أن اليوم كان آخر أيام التصوير والذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق.

ويعد استوديو الأهرام، أحد أعرق ستوديوهات السينما في مصر، جرى تأسيسه عام 1944 على يد اليونانيين أفابخلوس أفراموسيس، وباريس بيلفيس، على مساحة ساحة 27 ألف متر مربع، ويضم بلاتوهات وصالة عرض وتسجيل ومعمل تحميض أفلام.



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