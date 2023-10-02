حريق ضخم يندلع في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر- (فيديوهات)

القاهرة: ذكر شهود ووسائل إعلام محلية أن حريقا ضخما اندلع في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر في وقت مبكر اليوم الإثنين.

وأظهرت مقاطع مصورة لم يتسن التحقق من صحتها على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وقد اشتعلت فيه النيران.

وتحدث شهود عيان عن سقوط العديد من المصابين وانهيار الواجهة الأمامية للمبنى بسبب الحريق.

وقال شاهدان إن سيارات الإطفاء وصلت إلى مكان الحريق لكنها تواجه صعوبات على ما يبدو في السيطرة على الحريق.

(وكالات)