سياسة | دولي | الولايات المتحدة

حريق في أنبوب غاز في تكساس وإخلاء المنطقة المحيطة- (فيديو)

17 - سبتمبر - 2024

لقطة شاشة

حجم الخط
1

هيوستن: اندلعت النيران في أنبوب للغاز الطبيعي الإثنين في منطقة سكنية قرب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية ما دفع بالسلطات لإخلاء المنطقة المحيطة، وفق مسؤولين.

وقالت سلطات مدينة دير بارك بجنوب الولايات المتحدة حيث اندلع الحريق في بيان صحافي إن “السلطات المحلية نفذت عمليات إخلاء للمناطق المجاورة”.

وأكدت إجراء التحقيق لتحديد سبب اندلاع الحريق في الخط المملوك من شركة المرافق العامة إينرجي ترانسفير.

وأظهر مقطع فيديو على محطة البث المحلية “كيه إتش أو 11” سحبا ضخمة من الدخان والنار في مكان الحادث. وأفاد سكان بسماع انفجار قبل الحريق.

وقالت إينرجي ترانسفير في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن خط الأنابيب “عُزل حتى انتهاء احتراق المادة المتبقية داخله بأمان” والذي يمكن أن يستغرق عدة ساعات كما قالت.

وأفاد أدريان غارسيا مفوض مقاطعة هاريس لوسائل الإعلام الأمريكية بوجود نحو 350 منزلا في محيط الحريق، إضافة إلى مدارس ومحلات سوبر ماركت ومطاعم.

وعمد عناصر الإطفاء إلى رش أسطح المباني القريبة بالمياه لحمايتها من النيران، علما بأن بعضها لحقت به أضرار، وفقا للسلطات.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 9:38 ص

    اللهم دمر أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸🔥🔥

    رد

أخبار ذات صلة

إدارة ترامب تستأنف احتجاز العائلات المهاجرة في تكساس بعد توقف خلال عهد بايدن
13 - مارس - 2025
اعتقال ثلاثة جنود أمريكيين بتهم تهريب البشر في تكساس
5 - ديسمبر - 2024
أربعة قتلى وملايين بدون كهرباء مع اجتياح العاصفة “بيريل” لولاية تكساس الأمريكية
9 - يوليو - 2024
بعد استجوابات عنصرية.. امرأة من تكساس تحاول قتل طفل أمريكي- فلسطيني في حوض سباحة- (تدوينات)
24 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية