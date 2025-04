حريق في أنبوب غاز في تكساس وإخلاء المنطقة المحيطة- (فيديو)

هيوستن: اندلعت النيران في أنبوب للغاز الطبيعي الإثنين في منطقة سكنية قرب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية ما دفع بالسلطات لإخلاء المنطقة المحيطة، وفق مسؤولين.

وقالت سلطات مدينة دير بارك بجنوب الولايات المتحدة حيث اندلع الحريق في بيان صحافي إن “السلطات المحلية نفذت عمليات إخلاء للمناطق المجاورة”.

وأكدت إجراء التحقيق لتحديد سبب اندلاع الحريق في الخط المملوك من شركة المرافق العامة إينرجي ترانسفير.

وأظهر مقطع فيديو على محطة البث المحلية “كيه إتش أو 11” سحبا ضخمة من الدخان والنار في مكان الحادث. وأفاد سكان بسماع انفجار قبل الحريق.

🚨A massive pipeline explosion in La Porte, Texas has triggered the evacuation of nearby homes and businesses. Emergency crews are on-site as flames shoot hundreds of feet into the sky, releasing large amounts of natural gas. pic.twitter.com/Ad9lmNaAxm

— US-Crimes (@OfficialUScrime) September 17, 2024