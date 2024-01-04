سياسة | دولي

حريق في متجر أطعمة في تورونتو يشتبه في أنه هجوم معاد لليهود

4 - يناير - 2024

الشرطة الكندية- أرشيف- رويترز

حجم الخط
0

مونتريال: تعرض متجر للأطعمة الجاهزة مملوك من يهودي في تورونتو لحريق، الأربعاء، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في جريمة كراهية.

وفي ساعة مبكرة الأربعاء، أُبلغ جهاز الإطفاء باندلاع حريق داخل المتجر “إنترناشونال ديليكاتسن فودز”، الواقع في شمال أكبر مدن كندا.

ولم يُصب أحد في الحريق، بحسب تقارير وسائل إعلام في تورونتو.

وكان قد كُتب على أبواب المؤسسة شعار “فلسطين حرة”.

وقالت المسؤولة في شرطة تورونتو بولين غراي: “إنه عمل إجرامي، عنيف ومستهدف ومنظم. سنسخّر كافة الموارد المتاحة للتحقيق وتوقيف ومحاكمة المسؤولين عن ذلك”.

وكتبت رئيسة بلدية تورونتو أوليفيا تشاو على منصة إكس أن “أعمال معاداة السامية والكراهية والعنف غير مرحب بها هنا”.

وكانت شرطة تورونتو أعلنت، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، تسجيل زيادة كبيرة في جرائم الكراهية في المدينة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إيكونوميست: هذه هي مظاهر الفشل الإستراتيجي والأخلاقي للجيش الإسرائيلي في غزة
منذ 31 دقيقة
لوموند: إيران المنشغلة بتطوير مشروعها النووي لن تخاطر بإشراك “حزب الله” في الحرب من أجل “حماس”
منذ 4 ساعات
رشيد خالدي: غزة والمرحلة الجديدة في حرب الـ100 عام.. هاوية جديدة بكدمات عميقة على طرفي النزاع
منذ 22 ساعة
جيش الاحتلال يشن هجوما بريا “بدون إنذار” على مخيم النصيرات وسط غزة ويجدد التلويج بالهجوم على رفح
منذ يوم واحد

اشترك في قائمتنا البريدية