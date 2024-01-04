حريق في متجر أطعمة في تورونتو يشتبه في أنه هجوم معاد لليهود

مونتريال: تعرض متجر للأطعمة الجاهزة مملوك من يهودي في تورونتو لحريق، الأربعاء، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في جريمة كراهية.

وفي ساعة مبكرة الأربعاء، أُبلغ جهاز الإطفاء باندلاع حريق داخل المتجر “إنترناشونال ديليكاتسن فودز”، الواقع في شمال أكبر مدن كندا.

ولم يُصب أحد في الحريق، بحسب تقارير وسائل إعلام في تورونتو.

وكان قد كُتب على أبواب المؤسسة شعار “فلسطين حرة”.

Here's footage of the fire in the Jewish owned grocery store in Toronto. Windows were broken and "Free Palestine" was spray painted on the building. It's being investigated as arson. Canada is quickly becoming a hotbed of escalating acts of anti-Semitism. pic.twitter.com/VNTkctsAWT — David Jacobs (@DrJacobsRad) January 3, 2024

وقالت المسؤولة في شرطة تورونتو بولين غراي: “إنه عمل إجرامي، عنيف ومستهدف ومنظم. سنسخّر كافة الموارد المتاحة للتحقيق وتوقيف ومحاكمة المسؤولين عن ذلك”.

وكتبت رئيسة بلدية تورونتو أوليفيا تشاو على منصة إكس أن “أعمال معاداة السامية والكراهية والعنف غير مرحب بها هنا”.

وكانت شرطة تورونتو أعلنت، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، تسجيل زيادة كبيرة في جرائم الكراهية في المدينة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

(أ ف ب)