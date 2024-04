حريق في متجر أطعمة في تورونتو يشتبه في أنه هجوم معاد لليهود

مونتريال: تعرض متجر للأطعمة الجاهزة مملوك من يهودي في تورونتو لحريق، الأربعاء، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في جريمة كراهية.

وفي ساعة مبكرة الأربعاء، أُبلغ جهاز الإطفاء باندلاع حريق داخل المتجر “إنترناشونال ديليكاتسن فودز”، الواقع في شمال أكبر مدن كندا.

ولم يُصب أحد في الحريق، بحسب تقارير وسائل إعلام في تورونتو.

وكان قد كُتب على أبواب المؤسسة شعار “فلسطين حرة”.

Here's footage of the fire in the Jewish owned grocery store in Toronto.

Windows were broken and "Free Palestine" was spray painted on the building. It's being investigated as arson.

Canada is quickly becoming a hotbed of escalating acts of anti-Semitism. pic.twitter.com/VNTkctsAWT

— David Jacobs (@DrJacobsRad) January 3, 2024