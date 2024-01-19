حريق في مستودع للنفط في روسيا بعد ضربة أوكرانية

موسكو: اندلع حريق في مستودع للنفط الجمعة في منطقة بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا بعد ضربة نفّذتها مسيّرة، وفق ما أفاد حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز.

وأفاد بوغوماز بأنه تم “تحييد” مسيّرة أوكرانية لكنها “ألقت ذخيرة” لدى اعتراضها ضربت مستودعا للنفط في كلينتسي، وهي بلدة تعد حوالى 60 ألف نسمة وتقع على بعد حوالى 70 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية.

وأشار إلى عدم سقوط ضحايا فيما أكد اندلاع حريق في المستودع حيث تشارك 13 عربة إطفاء في إخماد النيران.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم “تدمير” مسيّرة و”إحباط” هجوم أوكراني.

لكن شركة محلية مشغلة لسكك الحديد ذكرت بأن قطارا معدّا للتعامل مع الحرائق الكبيرة وصل إلى البلدة للمساعدة في مكافحة الحريق.

(أ ف ب)