حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم بمسيرة في روسيا

موسكو: اندلع حريق السبت في مصفاة كبيرة للنفط في منطقة فولغوغراد في جنوب غرب روسيا إثر هجوم بطائرة مسيّرة نُسب إلى أوكرانيا، بحسب ما كشف مسؤول محلي.

وقال حاكم المنطقة أندري بوتشاروف عبر “تلغرام” إن “الدفاعات الجوية وأنظمة التشويش الإلكتروني صدّت هذه الليلة هجوما بمسيّرات في فولغوغراد وتحديدا في منطقتي كالاتشيوفسكي وزاكانالييه”.

وأوضح “إثر إسقاط طائرة مسيّرة، اندلع حريق في مصفاة فولغوغراد”، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء تمكّنوا من احتواء النيران صبيحة السبت.

ولم يسفر هذا الهجوم عن ضحايا، بحسب حاكم المنطقة.

وجاء في الموقع الإلكتروني للمصفاة المملوكة من شركة “لوكويل” أنها “أكبر منتج للمنتجات النفطية في المنطقة الجنوبية الفدرالية” التي تضمّ ثماني دوائر إدارية في جنوب غرب روسيا.

وتقع المصفاة في جنوب مدينة فولغوغراد.

وبثّت قناة “في 1” المحلية مشاهد قالت إنها للهجوم تظهر انفجارا في الليل. وأكد سكان في المنطقة تواصلت معهم “في 1” سماع دويّ انفجارين.

وأعلن الجيش الروسي من جهته في بيان أن أنظمة الدفاع الجوية التابعة له صدّت أو أسقطت بواسطة أنظمة التشويش أربع طائرات مسيّرة في منطقة بلغورود واثنتين في فولغوغراد وأخرى في روستوف أون دون.

(أ ف ب)