سياسة | دولي | روسيا

حريق في مصفاة نفط بمنطقة سامارا الروسية بعد هجوم بطائرة مسيرة- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

مصفاة نوفوكيبيشيفسكي في منطقة سامارا

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موسكو: نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن حاكم منطقة سامارا الروسية قوله إن حريقا اندلع في مصفاة كويبيشيف لتكرير النفط في المنطقة بعد أن هاجمتها طائرة مسيرة أوكرانية صباح اليوم السبت.

وقال الحاكم دميتري أزاروف إن الحريق التهم وحدة تكرير النفط الرئيسية في المنشأة المملوكة لشركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا.

واستهدفت أوكرانيا عددا من مصافي التكرير الروسية بهجمات بطائرات مسيرة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى تعطيل عملها.

وقال أزاروف إن هجوما متزامنا بطائرة مسيرة على مصفاة نوفوكيبيشيفسكي في المنطقة لم ينجح ولم تتعرض منشآتها لأي أضرار.

(رويترز)

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