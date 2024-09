حريق في مصفاة نفط روسية ضخمة بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة

موسكو: اندلع حريق في أكبر مصفاة للنفط تابعة لشركة “روزنفت”، إثر تعرضها لهجوم بطائرة بدون طيار، في الوقت الذي شنت فيه أوكرانيا هجمات جديدة على روسيا، قال عنها الرئيس فلاديمير بوتين إنها تأتي كجزء من محاولات عرقلة الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن حاكم منطقة ريازان، بافيل مالكوف، قوله اليوم الأربعاء عبر قناته على منصة “تليغرام”، إن “مصفاة نفط ريازان تعرضت لقصف بطائرة بدون طيار، وقد أدى ذلك إلى اندلاع حريق”.

وأفادت خدمة “تاس” الإخبارية بأنه قد تم نقل شخصين إلى المستشفى.

جدير بالذكر أن أوكرانيا تستخدم منذ مطلع العام طائرات بدون طيار لاستهداف محطات معالجة النفط الروسية المهمة، من البحر الأسود إلى بحر البلطيق.

Footage of a Ukrainian attack drone making its final approach into the Ryazan Oil Refinery this morning, eventually diving into a burning process unit and exploding.

Multiple parts of the refinery can be seen burning. pic.twitter.com/F1BneD3Pg7

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 13, 2024