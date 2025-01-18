سياسة | دولي | روسيا

حريق في موقع صناعي روسي جراء هجوم أوكراني بمسيّرات- (فيديو)

18 - يناير - 2025

لقطة شاشة لموقع الهجوم الأوكراني في ليودينوفو

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موسكو- كييف: تسبّب هجوم أوكراني بمسيّرات في نشوب حريق الجمعة بموقع صناعي في ليودينوفو، وهي مدينة تقع في غرب روسيا على بعد 170 كلم من الحدود، حسبما أفادت السلطات.

وقال حاكم منطقة كالوغا الروسية فلاديسلاف تشابتشا في رسالة على تطبيق تلغرام “نتيجة لهجوم بمسيّرات في ليودينوفو، اندلع حريق في محيط مؤسسة صناعية”.

وتُظهر مقاطع فيديو لم يجر التحقق منها، نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية، حريقا عنيفا فيما تم تقديمه على أنه مستودع نفط في المنطقة.

وكثفت أوكرانيا هجماتها الجوية على منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية الروسية في الأشهر الأخيرة، وهي حملة وُصفت بأنها رد مناسب على القصف الروسي المتواصل لمدنها وشبكتها الخاصة بالطاقة.

وضرب الجيش الأوكراني خصوصا عددا من مستودعات النفط الروسية في الأسابيع الأخيرة، وسُجّلت ضربتان كبيرتان ضد مستودع قرب مطار عسكري في منطقة ساراتوف. وقد تسبب ذلك في اندلاع حرائق استمرت أياما عدة.

أربعة قتلى في قصف روسي على كييف

من جهة أخرى، أودى هجوم روسي بحياة أربعة أشخاص في كييف على ما أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية صباح السبت.

وكتب تيمور تماتشينكو قائد الإدارة العسكرية في كييف عبر تلغرام “للأسف سقط أربعة قتلى في حي شيفشينكيفسكي وثلاثة جرحى”.

وكان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أشار في وقت سابق إلى وجود “تهديد بصاروخ باليستي” على كييف.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 18, 2025 الساعة 6:08 ص

    ههه زيلنسكي المعتوه المهرج يصعد عسكريا مع الجيش الروسي يا بيلوسي عشية تنصيب ترامب زعيم البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي 🤔🎃🚀🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 18, 2025 الساعة 7:00 ص

    ههه في انتظار الانتقام الروسي يا بيلوسي ✌️🇷🇺☹️☝️🚀🚀🚀🚀🔥

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