حريق في موقع صناعي روسي جراء هجوم أوكراني بمسيّرات- (فيديو)

موسكو- كييف: تسبّب هجوم أوكراني بمسيّرات في نشوب حريق الجمعة بموقع صناعي في ليودينوفو، وهي مدينة تقع في غرب روسيا على بعد 170 كلم من الحدود، حسبما أفادت السلطات.

وقال حاكم منطقة كالوغا الروسية فلاديسلاف تشابتشا في رسالة على تطبيق تلغرام “نتيجة لهجوم بمسيّرات في ليودينوفو، اندلع حريق في محيط مؤسسة صناعية”.

وتُظهر مقاطع فيديو لم يجر التحقق منها، نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية، حريقا عنيفا فيما تم تقديمه على أنه مستودع نفط في المنطقة.

Ukrainian attack drones just successfully struck a Russian fuel storage depot in the town of Lyudinovo, Kaluga Oblast. Multiple tanks are alight, with secondary explosions reported. pic.twitter.com/Wy03u3Jlgh — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 17, 2025

وكثفت أوكرانيا هجماتها الجوية على منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية الروسية في الأشهر الأخيرة، وهي حملة وُصفت بأنها رد مناسب على القصف الروسي المتواصل لمدنها وشبكتها الخاصة بالطاقة.

وضرب الجيش الأوكراني خصوصا عددا من مستودعات النفط الروسية في الأسابيع الأخيرة، وسُجّلت ضربتان كبيرتان ضد مستودع قرب مطار عسكري في منطقة ساراتوف. وقد تسبب ذلك في اندلاع حرائق استمرت أياما عدة.

أربعة قتلى في قصف روسي على كييف

من جهة أخرى، أودى هجوم روسي بحياة أربعة أشخاص في كييف على ما أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية صباح السبت.

وكتب تيمور تماتشينكو قائد الإدارة العسكرية في كييف عبر تلغرام “للأسف سقط أربعة قتلى في حي شيفشينكيفسكي وثلاثة جرحى”.

وكان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أشار في وقت سابق إلى وجود “تهديد بصاروخ باليستي” على كييف.

(أ ف ب)