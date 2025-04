حريق في موقع صناعي روسي جراء هجوم أوكراني بمسيّرات- (فيديو)

موسكو- كييف: تسبّب هجوم أوكراني بمسيّرات في نشوب حريق الجمعة بموقع صناعي في ليودينوفو، وهي مدينة تقع في غرب روسيا على بعد 170 كلم من الحدود، حسبما أفادت السلطات.

وقال حاكم منطقة كالوغا الروسية فلاديسلاف تشابتشا في رسالة على تطبيق تلغرام “نتيجة لهجوم بمسيّرات في ليودينوفو، اندلع حريق في محيط مؤسسة صناعية”.

وتُظهر مقاطع فيديو لم يجر التحقق منها، نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية، حريقا عنيفا فيما تم تقديمه على أنه مستودع نفط في المنطقة.

Ukrainian attack drones just successfully struck a Russian fuel storage depot in the town of Lyudinovo, Kaluga Oblast.

Multiple tanks are alight, with secondary explosions reported. pic.twitter.com/Wy03u3Jlgh

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 17, 2025