حريق “متعمد” في معبد يهودي في القدس.. والعثور على عبارات كراهية على مبنى مجاور

تل أبيب: أعلنت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن الحريق الذي اندلع في معبد “أور حبيب”، التابع للحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، إسحاق يوسف، الزعيم الروحي لحزب “شاس” المتشدد، بحي سانهدريا في القدس، كان “حريقاً متعمداً”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن وزير الشؤون الدينية من حزب “شاس”، ميخائيل مالكيلي، القول: “يجب على جميع الزعماء الدينيين إدانة هذه الأعمال البغيضة والتنديد بها”.

وأضاف مالكيلي: “هذه مشاهد صادمة ذات طابع معاد للسامية. أطالب الشرطة باتخاذ إجراءات حازمة، وبأقصى درجات القانون ضد الجناة”.

وذكرت الصحيفة أنه تم العثور على “غرافيتي” يحمل عبارات كراهية إلى جانب صلبان على مبنى مجاور.

ومن جانبها، ذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً في الواقعة، التي أسفرت عن حدوث أضرار في الممتلكات- من بينها احتراق كرسي الحاخام- دون وقوع إصابات.

وأفادت خدمات الإطفاء والإنقاذ أن رجال الإطفاء حددوا مصدر الحريق الذي انتشر عبر سقف عازل للصوت داخل المبنى

(د ب أ)