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حريق واسع في غابات شمال الأردن- (فيديو)

منذ 17 دقيقة

طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني تساعد في جهود إخماد الحرائق- (لقطة شاشة)

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عمان: اندلع حريق في غابات واقعة بين محافظتي جرش وعجلون الأردنيتين، الجمعة، ما دفع الجيش إلى التدخل بطائراته للسيطرة على انتشاره، وسط أنباء تفيد بأنه طال نحو 1200 دونم.

ونقل الجيش الأردني، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن “ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو ساندت الدفاع المدني في جهود إخماد الحرائق”.

فيما قال محافظ جرش فراس الفاعور، وفق تلفزيون “المملكة” (حكومي)، إن “كوادر الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي أتى على 1200 دونم بنسبة 90 في المئة”.

ولم تعلن السلطات الرسمية أسباب الحريق، أو ما إذا كانت موجة الحر التي تشهدها البلاد لها دور في ذلك، كما لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

(الأناضول)

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