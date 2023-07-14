حريق واسع في غابات شمال الأردن- (فيديو)

عمان: اندلع حريق في غابات واقعة بين محافظتي جرش وعجلون الأردنيتين، الجمعة، ما دفع الجيش إلى التدخل بطائراته للسيطرة على انتشاره، وسط أنباء تفيد بأنه طال نحو 1200 دونم.

ونقل الجيش الأردني، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن “ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو ساندت الدفاع المدني في جهود إخماد الحرائق”.

فيما قال محافظ جرش فراس الفاعور، وفق تلفزيون “المملكة” (حكومي)، إن “كوادر الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي أتى على 1200 دونم بنسبة 90 في المئة”.

ولم تعلن السلطات الرسمية أسباب الحريق، أو ما إذا كانت موجة الحر التي تشهدها البلاد لها دور في ذلك، كما لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

الدفاع المدني يتعامل مع حرائق غابات في جرش بمشاركة طائرات سلاح الجو#جرش #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/ZBo4ZtH8ro — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) July 14, 2023

شاهد | طائرة لسلاح الجو الملكي تتزود بالمياه لإخماد حريق غابات في #جرش أثناء منافسات سباق الحسين لتسلق مرتفع تل الرمان#الأردن #تل_الرمان #هنا_المملكة pic.twitter.com/CHjpOIIRsS — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) July 14, 2023

(الأناضول)