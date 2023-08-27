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حريق يلتهم أكثر من 70 مأوى بمخيم للنازحين في مأرب اليمنية- (فيديو)

منذ 32 دقيقة

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صنعاء: التهم حريق ضخم، اليوم الأحد، أكثر من سبعين مأوى للنازحين بينهم مهاجرون أفارقة، قرب مخيم الجفينة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. وقالت وحدة النازحين في بيان لها، إن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، حدث في مربع 16 التابع لمخيم الفاو، ما أدى الى تدمير عشرات المساكن، دون وقوع ضحايا. وتشهد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب من وقت لآخر حرائق عادة ما تخلف خسائر بشرية ومادية. ووفق وحدة النازحين، فإن ستة أشخاص توفوا، وأصيب واحد وعشرين آخرين جراء الحرائق منذ مطلع العام الجاري، كما دمر 229 مأوى لنازحين. الجدير بالذكر أن محافظة مأرب النفطية الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، تعتبر أكبر ملجأ للنازحين في اليمن، حيث تحوي أكثر من مليوني نازح، فروا إليها جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو تسع سنوات.

(د ب أ)

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